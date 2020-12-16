Малюська: решение КСУ по НАБУ вступило в силу, но Сытник остается на должности

В среду, 16 декабря, потеряли силу отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, которые ранее Конституционный суд признал неконституционными.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он озвучил план действий относительно такого решения КСУ.

"Теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16 сентября 2020 года. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силе норм закона… В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", – напомнил чиновник.

Малюська отметил, что решение КС не изменило статус НАБУ или его главы Артема Сытника, который остается на должности.

"Решения КСУ не имеют обратной силы, поэтому на момент назначения Артема Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным", – подчеркнул он.

Также министр сообщил, какие действия будут приняты в связи с решением КСУ.

"Вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм такого возвращения – изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", – пояснил министр.

Малюська добавил, что на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) нужно будет урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ отдельным законопроектом.

"Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", – акцентировал он.

Министр сказал, что по такому плану Сытник будет возглавлять НАБУ до момента избрания нового директора по новой процедуре или же срока своего назначения – 16 апреля 2022 года.

"Директор НАБУ может быть освобожден раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т. д.). Ни одного из таких оснований сейчас не существует", – подытожил чиновник.

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