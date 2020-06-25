Малюська предложил отменить люстрацию для коммунистов

Министр юстиции Денис малюська предложил не применять действие закона об очищении власти (люстрации) к лицам, которые были чиновниками в Коммунистической партии СССР.

Что касается остальных служащих, то к ним, по его убеждению, должен быть применен индивидуальный подход. Такие инициативы чиновник озвучил, выступая 23 июня в Конституционном суде по поводу закона об очищении власти. Ролик с его речью появился на YouTube-канале Министерства юстиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на три группы. Одна из групп, как это справедливо было отражено в решении Европейского суда по правам человека и звучало неоднократно на этом заседании, она, эта категория попала под люстрацию. Люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно", – выразил свою позицию Малюська.

По его словам, в этом случае якобы явно нарушен баланс интересов и наблюдается вмешательство государства в частную жизнь.

"Украинская правда" Денис Малюська

"Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких основаниях люстрированными, никакого государственно-общественного интереса здесь нет", – настаивал глава Минюста.

В то же время он подчеркнул, что под автоматическую люстрацию обязательно должны подпадать топ-чиновники, члены правительства и руководители Администрации президента, поскольку эти лица "с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время".

Что касается остального "абсолютного большинства" чиновников, попавших под люстрацию, то, по словам министра, в их отношении должен быть принят "индивидуальный подход".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что считает осужденных к пожизненному заключению самой интеллигентной и интересной категорией осужденных. Кроме того, он заявил о готовности принимать таких людей на работу.