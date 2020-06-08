Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн
Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал фотографии из примерочной в костюмах за 1800 гривен.
Политик в солнцезащитных очках позировал в пиджаке и брюках необычного розового цвета, а также примерял зеленый костюм. Снимками он поделился на странице в Facebook.
"Какой брать? Розовый? Зеленый? Ни один?" – спросил у подписчиков министр. Он также добавил, что "розовый жена не разрешает".
Малюська сфотографировал ценники, показав стоимость костюмов.
Пост собрал много комментариев. Некоторые пользователи давали министру советы по стилю, некоторые обсуждали стоимость одежды.
"Для министра дороговато", "Очки, наверное, дороже стоят", – пишут под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська показал фото из СИЗО Днепра, Запорожья и Вольнянского района Запорожской области, где открыли платные камеры для задержанных.