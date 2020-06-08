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8 июня • обновлено в 18:01
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Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн

1.5т
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Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал фотографии из примерочной в костюмах за 1800 гривен.

Политик в солнцезащитных очках позировал в пиджаке и брюках необычного розового цвета, а также примерял зеленый костюм. Снимками он поделился на странице в Facebook.

"Жена не разрешает": Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

"Какой брать? Розовый? Зеленый? Ни один?" – спросил у подписчиков министр. Он также добавил, что "розовый жена не разрешает".

"Жена не разрешает": Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

Малюська сфотографировал ценники, показав стоимость костюмов.

"Жена не разрешает": Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

"Жена не разрешает": Малюська удивил фото в розовом костюме за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

Пост собрал много комментариев. Некоторые пользователи давали министру советы по стилю, некоторые обсуждали стоимость одежды.

"Для министра дороговато", "Очки, наверное, дороже стоят", – пишут под постом.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Малюська показал фото из СИЗО Днепра, Запорожья и Вольнянского района Запорожской области, где открыли платные камеры для задержанных.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Стиль фотографии политика Министерство юстиции Украины
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