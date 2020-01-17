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17 января • обновлено в 20:44
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"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются

3.2т
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Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего соответствующее заявление.

Фото, на котором на рабочем месте министра видна только рука с ручкой, а сам он находится под столом, появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", – подписал снимок Малюська.

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Малюська поддержал Гончарука фото под столом

Малюська поддержал Гончарука фото под столом

Facebook Малюськи

"И да, поддерживаю Гончарука, он – лучший премьер в истории Украины", – добавил министр.

Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука

Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука

Facebook Малюськи

Среди пользователей фото Малюськи вызвало бурную реакцию. "Разве мама виновата", "Где они таких понабирали?", "Клоун на клоуне... С какого цирка вас набрали?", "Палата №6", "Кастинг в 95 квартал прошел. Молодец", "Всё правильно, два дебила это сила", "Где вы все взялись на нашу голову?", "Вы адекватный? Считаете, это остроумно?", "Вы там все такие?" – посмеялись в сети.

Напомним, ранее Малюська показывал фото, где он сидел на столе. Также министр фотографировал свои ботинки.

"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются
"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются
"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются
"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются

Отреагировал и политолог Алексей Голобуцкий. "Министр рассчитывает, что имидж "идиота-шутника" – отличное алиби, однако это ошибка".

"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на насмешки из-за поддержки Гончарука нарвался министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Алексей Гончарук Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Министерство юстиции Украины
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Комментарии
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
хроники Идиократии продолжаются. Даже "умирая" от несварения желудка, он всё равно будет расписываться в ведомости на получении премии за разграбление Нэньки. Всё что может либерасня, это воровать премии из карманов украинцев. т.е. заниматься казнокрадством.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Герою слава
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Qurd Boz
Qurd Boz
Malyuska s mozqami mollyuska...Brrr !
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