"Палата №6!" Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука: украинцы смеются

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего соответствующее заявление.

Фото, на котором на рабочем месте министра видна только рука с ручкой, а сам он находится под столом, появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", – подписал снимок Малюська.

Малюська поддержал Гончарука фото под столом Facebook Малюськи

"И да, поддерживаю Гончарука, он – лучший премьер в истории Украины", – добавил министр.

Министр юстиции залез под стол в поддержку Гончарука Facebook Малюськи

Среди пользователей фото Малюськи вызвало бурную реакцию. "Разве мама виновата", "Где они таких понабирали?", "Клоун на клоуне... С какого цирка вас набрали?", "Палата №6", "Кастинг в 95 квартал прошел. Молодец", "Всё правильно, два дебила – это сила", "Где вы все взялись на нашу голову?", "Вы адекватный? Считаете, это остроумно?", "Вы там все такие?" – посмеялись в сети.

Напомним, ранее Малюська показывал фото, где он сидел на столе. Также министр фотографировал свои ботинки.

Отреагировал и политолог Алексей Голобуцкий. "Министр рассчитывает, что имидж "идиота-шутника" – отличное алиби, однако это ошибка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на насмешки из-за поддержки Гончарука нарвался министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!