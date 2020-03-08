Малюська отличился фото с огромной розой на 8 марта и получил одобрение жены

Министр юстиции Денис Малюська в оригинальный способ поздравил украинок с Международным женским днем. На этот раз он сфотографировался с большой розой.

Фото он опубликовал в своем Facebook и уточнил, что перед публикацией посоветовался со своей супругой. "Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 марта. ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А поэтому с праздником вас, дорогие женщины!", – написал Малюська.

Он также добавил, что "как руководитель органа, ответственного за гендерное экспертизу проектов нормативно-правовых актов, обещает и впредь обеспечивать равенство прав на нормативном уровне!".

Закончил свое поздравление министр тем, что рассказал украинцам о том, что приготовил завтрак с обедом для своей жены и троих дочерей, а затем добавил: "как, собственно, и ежедневно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська озадачи украинцев, опубликовав очередное странное фото, где он читает книгу стоя на руках.

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