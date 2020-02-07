Малюська объявил "войну зомби": министр выпустил новый ролик

Министр юстиции Украины Денис Малюська намерен аннулировать 48 "зомби"-партий, которые не участвовали в политической жизни страны последние 10 лет.

Видеообращение чиновника появилось на его странице в Facebook в пятницу, 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по данным министра, из 349 украинских политических партий 48 не функционируют. Кроме того, существует некий "теневой рынок", на котором их продают и покупают.

Малюська аннулирует партии-зомби в Украине Скриншот из видео

Малюська отчитался, что Минюст уже подал иски об аннулировании регистрации всех партий, которые вопреки требованиям закона не выдвигали своих кандидатов на президентских и парламентских выборах в течение 10 лет.

Речь идет о таких партиях: Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська спрятался под столом и опубликовал фото руки, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж.

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