Малюська об осужденных пожизненно: они интеллигентные, острожные, я бы брал их на работу

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что считает осужденных к пожизненному заключению интеллигентной и интересной категорией осужденных.

Такое заявление чиновника прозвучало в эфире "Радио НВ". Кроме того, он заявил о готовности принимать таких людей на работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Огромное количество "пожизненных" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример – это когда человек 19-20 лет вернулся из армии, молодо-зелено.... У кого-то в банде (находился. – Ред.), кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989, 1990, 1991 году. сейчас 2020. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет", – сказал Малюська.

"Они даже особо не помнят то свою жизнь. Это совсем, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", – считает министр.

Денис Малюська

По убеждению Малюськи, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", – настаивает глава Минюста.

Его предложения и отношение к опасным преступникам вызвали резкое осуждение. Так, с критикой инициатив Малюськи выступил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Это он еще с "отторгнутыми целиком" чайку не попил, и с блатными "под интерес" не поиграл. Вообще бы женился на них, не то что на работу... Или глупый, или нас за дураков держит", – написал он на личной странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что Минюст решил сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Он объяснил такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

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