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"Малороссы и вишиватники, быдло и х*хлы": Зеленский обратился к украинцам с призывом

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не делиться из-за разногласий.

Ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ниже приводим полный текст его речи без изменений.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников. Те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы — это украинцы. На западе, востоке, на севере, юге и в центре.

И мы устали стоять на месте, ожидая, пока закончится эта эпоха. Эпоха жадности, бедности, лжи. Поэтому мы делаем это вместе. Украиноязычные и русскоговорящие, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину, и те, кого заставили искать счастья за рубежом.

Мы разные, но такие одинаковые. Объединяться, чтобы двигаться вперед. Ведь 21 апреля выбор только один — прошлое или будущее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский записал видео, в котором поблагодарил военных за то, что они защищают Украину от российской агрессии. Также он пообещал вернуть в Украину всех пленных граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Потом радикалы пинками будут погонять его в нужном направлении, как сегодня они погоняют Порошенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
К сожалению это не лечится. Осколок Великой Руси, превратившийся в Великую гнусь, обратное превращение совершить не в состоянии. Масса хороших, добрых, образованных, трудолюбивых людей, абстрагировавшись от политики, за тридцать лет не смогла создать здоровое общество, осознающее свои интересы и способное их защитить. Тогда им казалось, что им это не надо и не стоит лишний раз напрягаться. А теперь уже поздно суетиться.
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Звон Владимир
Звон Владимир
И опять ролик. А как после 21 апреля?
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