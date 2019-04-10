"Малороссы и вишиватники, быдло и х*хлы": Зеленский обратился к украинцам с призывом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не делиться из-за разногласий.

Ролик шоумен опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ниже приводим полный текст его речи без изменений.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников. Те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы — это украинцы. На западе, востоке, на севере, юге и в центре.

И мы устали стоять на месте, ожидая, пока закончится эта эпоха. Эпоха жадности, бедности, лжи. Поэтому мы делаем это вместе. Украиноязычные и русскоговорящие, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину, и те, кого заставили искать счастья за рубежом.

Мы разные, но такие одинаковые. Объединяться, чтобы двигаться вперед. Ведь 21 апреля выбор только один — прошлое или будущее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский записал видео, в котором поблагодарил военных за то, что они защищают Украину от российской агрессии. Также он пообещал вернуть в Украину всех пленных граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

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