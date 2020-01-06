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6 января • обновлено в 14:46
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"Малороссия" и Западная Украина: Климкин озвучил новый план Путина

4.3т
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский президент Владимир Путин будет и дальше разделять Украину на Центральную и Западную, продвигая проект "Новороссия".

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня". По его словам, это абсолютно серьезная угроза для Украины и одновременно решения всех проблем для самой России.

"Путин и дальше будет долбать нас с точки зрения разделения на "Малороссию", как он видит Центральную Украину, и Западную Украину. Он будет это делать абсолютно серьезно, поскольку это решение его проблем для России. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается. Нам надо сделать так, чтобы наша страна была, как украинцы. А если мы остаемся такими, как сейчас, без дальнейшего развития, его и не будет", – уверен экс-министр.

По его словам, у нынешней Украины также нет шанса стать ни членом Европейского Союза, ни членом НАТО. Эти организации будут бояться нестабильности украинской политической нации и угрозы со стороны России.

Украина, ЕС и НАТО

Украина, ЕС и НАТО

Обозреватель

"Напоминаю слова Шептицкого: "Если мы не можем изменить реальность вокруг себя, давайте изменим нас". Украине нужно измениться. Нынешняя Украина шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет. Там считают, что страна внутренне нестабильна с точки зрения слабости политической нации, олигархов, идентичности россиян. Но вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее, связанное с перезагрузкой Украины", – уверен политик.

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При этом Климкин не исключил закрытия расширения самих структур НАТО и ЕС не только для Украины, но для других стран.

"Такие дискуссии ведутся, но Альянсу все еще важно расширить свое влияние на страны, разделяющие их ценности. Вот с ЕС сложнее. Ему нужно переварить Brexit, внутренние реформы. Но украинцев все хотят, украинцы – это везде очень положительно, это большой плюс. Только о стране говорят, что она коррумпированная, олигархическая, сложная и неэффективная", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Павел Климкин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
===Путин и дальше будет долбать нас с точки зрения разделения на "Малороссию", как он видит Центральную Украину, и Западную Украину. === К этому сводится вся деятельность Порошенко, который сознательно расказывает страну
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Питон Каа
Питон Каа
Как-то странно это - украинцы замечательные люди, а страна, в которой они живут - наоборот, как так может быть? А может украинцы не такие уж и замечательные люди, вот и страна им соответствует?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Он не может врать. Он кремень украинской политики. Точнее чугун. Значит, ему реально звонит Путин и надиктовывает свои планы.
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