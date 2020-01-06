"Малороссия" и Западная Украина: Климкин озвучил новый план Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский президент Владимир Путин будет и дальше разделять Украину на Центральную и Западную, продвигая проект "Новороссия".

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня". По его словам, это абсолютно серьезная угроза для Украины и одновременно решения всех проблем для самой России.

"Путин и дальше будет долбать нас с точки зрения разделения на "Малороссию", как он видит Центральную Украину, и Западную Украину. Он будет это делать абсолютно серьезно, поскольку это решение его проблем для России. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается. Нам надо сделать так, чтобы наша страна была, как украинцы. А если мы остаемся такими, как сейчас, без дальнейшего развития, его и не будет", – уверен экс-министр.

По его словам, у нынешней Украины также нет шанса стать ни членом Европейского Союза, ни членом НАТО. Эти организации будут бояться нестабильности украинской политической нации и угрозы со стороны России.

Украина, ЕС и НАТО Обозреватель

"Напоминаю слова Шептицкого: "Если мы не можем изменить реальность вокруг себя, давайте изменим нас". Украине нужно измениться. Нынешняя Украина шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет. Там считают, что страна внутренне нестабильна с точки зрения слабости политической нации, олигархов, идентичности россиян. Но вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее, связанное с перезагрузкой Украины", – уверен политик.

При этом Климкин не исключил закрытия расширения самих структур НАТО и ЕС не только для Украины, но для других стран.

"Такие дискуссии ведутся, но Альянсу все еще важно расширить свое влияние на страны, разделяющие их ценности. Вот с ЕС сложнее. Ему нужно переварить Brexit, внутренние реформы. Но украинцев все хотят, украинцы – это везде очень положительно, это большой плюс. Только о стране говорят, что она коррумпированная, олигархическая, сложная и неэффективная", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

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