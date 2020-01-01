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1 января • обновлено в 13:06
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Малороси і в*тники не повинні бути громадянами України

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Якщо людина не шанує свою країну, її історію та мову - вона не має право бути громадянином цієї держави.

Настав час для отримання громадянства через іспити на знання української мови, історії та Конституції. У світі офіційно визнаних 193 держави і серед них є ті, де "освітлені й заасфальтовані вулиці" - вибір є!

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Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені”

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это цитата Шевченко, который бОльшую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге. Пожил бы он на минималку в современной Украине вот бы тогда и посмотрели что бы он сказал.
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