Якщо людина не шанує свою країну, її історію та мову - вона не має право бути громадянином цієї держави.

Настав час для отримання громадянства через іспити на знання української мови, історії та Конституції. У світі офіційно визнаних 193 держави і серед них є ті, де "освітлені й заасфальтовані вулиці" - вибір є!

Тут Зеленському підказує Тарас Шевченко: Та не однаково мені,

Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені”

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