Маломуж озвучил план возвращения Крыма, который понравится Путину
Оккупация Россией Крыма.
Силовое решение не позволит вернуть оккупированный Россией Крым. Для возвращения полуострова нужно позволить президенту РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".
Об этом в интервью "Фактам" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он указал, что украинским властям в крымском вопросе нужно быть более гибкими.
"Мы же видим – Путин уперся. Говорит, что тема Крыма для него закрыта, и он ни с кем ее обсуждать не намерен. Но я думаю, что в перспективе к теме Крыма в переговорах с Путиным можно будет вернуться. Наступит время, когда полуостров для России будет экономически невыгоден и финансово неподъемен. Однако если ставить вопрос ребром: "Путин, возвращай Крым Украине!" – хозяин Кремля ни при каких условиях не пойдет на его рассмотрение. Никогда", – пояснил он.
Маломуж добавил, что главе Кремля можно предложить переходной период в Крыму. Например, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов.
"Мы, в свою очередь, продолжаем считать Крым украинской территорией, но не предпринимаем никаких административных мер для констатации этого факта, Россия в этот период также сохраняет нейтралитет. Я знаю, что Путин был в принципе не против такого варианта", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Маломуж рассказал, что НАТО готов разместить военные корабли в Черном море, если Россия начнет открытое военное вторжение в Украину.