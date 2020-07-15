Маломуж озвучил план возвращения Крыма, который понравится Путину

Силовое решение не позволит вернуть оккупированный Россией Крым. Для возвращения полуострова нужно позволить президенту РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Об этом в интервью "Фактам" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он указал, что украинским властям в крымском вопросе нужно быть более гибкими.

"Мы же видим – Путин уперся. Говорит, что тема Крыма для него закрыта, и он ни с кем ее обсуждать не намерен. Но я думаю, что в перспективе к теме Крыма в переговорах с Путиным можно будет вернуться. Наступит время, когда полуостров для России будет экономически невыгоден и финансово неподъемен. Однако если ставить вопрос ребром: "Путин, возвращай Крым Украине!" – хозяин Кремля ни при каких условиях не пойдет на его рассмотрение. Никогда", – пояснил он.

Маломуж добавил, что главе Кремля можно предложить переходной период в Крыму. Например, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов.

"Мы, в свою очередь, продолжаем считать Крым украинской территорией, но не предпринимаем никаких административных мер для констатации этого факта, Россия в этот период также сохраняет нейтралитет. Я знаю, что Путин был в принципе не против такого варианта", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Маломуж рассказал, что НАТО готов разместить военные корабли в Черном море, если Россия начнет открытое военное вторжение в Украину.