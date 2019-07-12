"Маленькое недоразумение": изгнанный Зеленским Годунок передумал идти в суд

Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок, которого со скандалом выгнал с совещания президент Украины Владимир Зеленский, назвал произошедшее маленьким недоразумением.

Он заверил, что не будет решать вопрос в суде и надеется на то, что глава государства опровергнет информацию о том, что Годунок – "разбойник" после надлежащей проверки. Видеообращения Годунка по этому вопросу опубликован на YouTube-канале "Главком" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт, – это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет", – сказал Годунок.

Ярослав Годунок "Радио Свобода"

Он также выразил уверенность, что ажиотаж, который разгорелся в СМИ из-за его перепалки с Зеленским, – дело рук российских пропагандистов. В этой связи секретарь горсовета Борисполя подчеркнул, что не хочет подыгрывать им.

"Я не иду никуда в СБУ, а планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Президент разберется в этой досадной ситуации, в которую мы оба попали, и соответственно среагирует и покажет, что никакой я не бандит", – уверенно сказал Годунок.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

Напомним: Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям. Однако учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании активно поддерживал Владимира Зеленского. На его странице в соцсети есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

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