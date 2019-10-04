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4 октября • обновлено в 22:09
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"Мальчик в публичном доме": Труханов отличился шуткой о команде Зеленского

2.5т Читать материал на украинском

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался в сторону новой власти в Украине, сравнив ее с "мальчиком в публичном доме".

Свое мнение он высказал в рамках бизнес-форума 5Т. Видео с мероприятия опубликовал "7 канал" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот я думаю, пошутить или нет, пресса же на цитаты растащит. У нас такая ситуация, что все ожидают чего-то нового, хорошего. Так вот, шутка заключается в том... Она немножко на грани. Новая власть ведёт себя как мальчик в публичном доме: все хочет, а что делать, не знает", – сострил Труханов, обсуждая экологические проблемы.

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Труханов сравнил власть с "мальчиком в публичном доме"

Труханов сравнил власть с "мальчиком в публичном доме"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над президентом Владимиром Зеленским пошутили на Кубке Чемпионов "Лиги смеха", который прошел в Одессе.

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Персоны
Геннадий Труханов Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
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