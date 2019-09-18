Максимум три года: экс-разведчик раскрыл сроки по возвращению Крыма Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуть оккупированный Россией Крым в ближайшие 2-3 года.

Однако пока в команде главы государства нет четкого плана по возвращению полуострова. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Но механизмы чрезвычайно сложные, так как он (Зеленский – Ред.) сегодня не видит буквально пошаговых действий. По Крыму – это перспектива более дальняя. Это программа постепенного улучшения ситуации в Украине, формирование мощной европейской державы, а также это ситуация в России, будет способствовать этому возвращению. А это возможные варианты дестабилизации. Как озвучивают некоторые наши партнеры, это может быть, как СССР с Прибалтикой", – отметил он.

Маломуж добавил, что пока в команде президента конкретной программы по возвращению Крыма нет, но она будет формироваться.

"Модели есть. Даже переходный этап, уже есть такой облегченный этап – это вывод Крыма в свободную экономическую зону под международным форматом – американцы, европейцы, украинцы, другие, которые могли бы обеспечивать эффективное функционирование. Как Гонконг приблизительно. Руководить пока будут местные органы самоуправления. В этой ситуации проводятся в соответствии выборы, формируется независимый статус на этот период, например, на 10 лет", – объяснял эксперт.

Маломуж подчеркнул, что в Крыму нужно создать "окно возможностей" для экономический и социальный сфер и тогда крымчане "сами побегут".

Владимир Зеленский

"Если будет колоссальное "окно возможностей", потому что Украина – мощное государство, Крым уже с нашими международными партнерами фактически контролируемый экономически, технологически и информационно – мы реально сделаем шаг (к возвращению Крыма – Ред.)", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по возращению аннексированного Россией Крыма.

Отметим, что так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил Зеленского на полуостров.

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