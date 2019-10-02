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2 октября • обновлено в 07:49
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Максим Степанов
Максим Степанов
Глава Одесской ОГА Все статьи автора

"Піар чи хвора фантазія?" Українців хочуть обманути з документами

Дивну новину прочитав сьогодні. Виявляється, на нас чекає заміна внутрішніх паспортів.

Уявляєте? Саме тих, які у вигляді ID-карт почали випускатися три роки тому.

Так от, це "щастя" (перевипуск документів) нам обіцяє подарувати якась індустріально-інноваційна група (IIG). Хто не знає, так то є перейменований консорціум ЄДАПС. Багато хто, напевно, вже забув, що воно таке. А я нагадаю...

Це підприємство, яке протягом 10 років впарювало нам величезну кількість нікому непотрібних різних видів типу захищених довідок. А ми з вами все це купували. Мова про мільярди гривень.

Починаючи з 2010 року Михайло Бродський (тоді керівник Державного комітету з питань підприємництва) левову частку з них скасував. Потім із цим зіткнувся і я, коли наприкінці того ж року став директором поліграфкомбінату "Україна".

Тоді ЄДАПС саме намагався знищити поліграфкомбінат — старанно створював міф про те, що нібито тільки вони можуть виготовляти закордонні паспорти, водійські посвідчення та інші ідентифікаційні документи.

Проте мені цей міф вдалося розвінчати. В тому числі завдяки вищезгаданому Бродському, Юрію Бутусову та Юлії Мостовій, які так само, як і я, тоді боролися з цими шахраями.

Що було далі? Біометричний паспорт почала випускати держава в особі поліграфкомбінату "Україна", а ще ідентифікаційну карту, а також водійські посвідчення та інші документи, які складають основу нашого життя і мають бути максимально захищеними.

Ми підняли рівень захисту та знизили ціну на виробництво цих доків (на водійські посвідчення, приміром, у 2,5 рази!).

При цьому, прибуток держпідприємства (тобто й відрахування в бюджет країни) збільшився в 100 разів❗️З 3,5 млн грн за 2011 рік до 362 млн грн за 2016й.

І зараз, коли ми маємо одні з найзахищеніших та найдешевіших ідентифікаційних документів у світі, раптом з‘являється консорціум ЄДАПС (під іншою назвою тільки) і знов збирається обдурювати людей

Я дуже сподіваюся, що це просто їхній черговий недолугий піар або хвора фантазія, що завгодно, але не реальність.

Адже можу чітко сказати, що для введення електронної держави в контексті виготовлення ідентифікаційних документів, у нас є абсолютно все.

Персональні дані українців захищені на найвищому рівні — як і має бути в цивілізованій державі. Я віддав поліграфкомбінату "Україна" 5 років свого життя, саме тому кажу про це.

Впевнений, керівництво країни не дасть обдурити ані себе, ані Україну.

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Автор
Максим Степанов Максим Степанов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Максима Степанова
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бред на свиномовной кобылы.
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