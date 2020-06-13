Коронавирусом заболел еще один "слуга народа": что известно

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.

Об этом вечером в субботу, 13 июня, вTelegram-канале сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Cоvid-19 заболел нардеп от Слуги Народа Максим Перебийнос", – написал он, не уточнив других подробностей.

Максим Перебийнос Фото из открытых источников

При этом на сайте Верховной Рады указано, что Перебийнос присутствовал на заседаниях парламента 2-5 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня стало известно, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностирован коронавирус. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

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