Макрон выступил за скорейшие переговоры "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейшее проведение переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он заявил во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 5 ноября, сообщается на сайте главы государства.

"Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандского формата" состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", – сказано в сообщении.

В свою очередь Зеленский выразил Макрону и французам соболезнование в связи с недавними терактами в стране

Стороны обсудили также ситуацию с пандемией коронавируса. Президент Украины заявил о готовности предоставить поддержку в производстве защитных масок, халатов и дезинфекторов.

Зеленский проинформировал о режиме прекращении огня на Донбассе, при этом он обратил внимание, что есть случаи провокации со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также он отметил, что многие договоренности с парижского саммита лидеров "нормандской четверки" до сих пор не выполняются. В частности, речь идет о доступе Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда. Макрон заявил о важности проведения реформ в Украине, в частности, в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из них требуют мудрости и решительности.

Зеленский заверил, что Украина сделает все для сохранения антикоррупционной архитектуры и ряда реформ, в том числе земельной, банковского сектора и Фонда гарантирования вкладов.

В завершение главы государств обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Макрон заявил, что посетит Киев, как только это станет возможным.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новой встрече "нормандской четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.