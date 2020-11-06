Макрон выступил за скорейшие переговоры "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейшее проведение переговоров лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он заявил во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 5 ноября, сообщается на сайте главы государства.

"Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандского формата" состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", – сказано в сообщении.

В свою очередь Зеленский выразил Макрону и французам соболезнование в связи с недавними терактами в стране

Стороны обсудили также ситуацию с пандемией коронавируса. Президент Украины заявил о готовности предоставить поддержку в производстве защитных масок, халатов и дезинфекторов.

Зеленский проинформировал о режиме прекращении огня на Донбассе, при этом он обратил внимание, что есть случаи провокации со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также он отметил, что многие договоренности с парижского саммита лидеров "нормандской четверки" до сих пор не выполняются. В частности, речь идет о доступе Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

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