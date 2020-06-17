Политические преследования против пятого президента Петра Порошенко и выборочное правосудие со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины. Об этом пишет в Твиттере известный канадский журналист и блогер Майкл МакКей. Он отмечает, что международным партнерам придется вводить санкции против Офиса Зеленского, при этом поддерживая борьбу Украины против российской агрессии.

"Если президент Зеленский арестует бывшего президента Порошенко, друзья Украины угодят в кризис. Нам придется найти способ наказания администрации Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинцев в их постоянной борьбе против российской агрессии", - пишет МакКей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о смерти отца пятого президента Украины Петра Порошенко. 15 июня у Алексея Порошенко случился инсульт после появления информации о очередного уголовного дела против его сына. 16 июня мужчина скончался.

О недопустимости политического преследования Зеленским своего предшественника уже высказались известные мировые деятели. В частности, с официальным заявлением по этому поводу выступили организаторы известного форума по вопросам безопасности в Галифаксе.