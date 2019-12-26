Майдана не будет: украинцы оценили власть Зеленского

Большинство жителей Украины считают нынешнюю власть лучше предыдущей. А президента Владимира Зеленского они однозначно признали политиком 2019 года.

Такие результаты показало новое общенациональное исследование по итогам года. Его провели Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В частности, 43% украинцев отмечают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 34% уверены – она ничем не отличается. И только 13% утверждают, что нынешняя власть хуже.

Украинцы назвали власть Зеленского лучше предыдущей

Кроме этого, считают 16% опрошенных, в ближайшее время в некоторых городах страны могут произойти массовые протесты: 3% в этом уверены и 13% допускают такую возможность. Маловероятной перспективу считают 40%, и еще 34% убеждают, что таких протестов не будет.

Что интересно, лично готовы участвовать в подобных мероприятиях против действий власти только 16% опрошенных, причем 4% из них считают свое участие даже обязательным. В то же время 71% заявили, что не будут участвовать в митингах и демонстрациях.

Социологи подчеркивают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.

Результаты опроса dif.org.ua

Стоит отметить, что 21% украинцев допускают, якобы в 2020 году может быть третий Майдан, но 66% респондентов уверены, что этого в ближайшее время не случится.

Также добавим, что политиком 2019 года признан Владимир Зеленский – его указали в открытом вопросе 46% населения. Главным политическим событием уходящего года украинцы назвали парламентские и президентские выборы – 58% респондентов, отметивших, что это позитивное событие. Кроме этого, большинство граждан – 44% – убеждены, что Украина идет в правильном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обвалился рейтинг доверия населения к президенту Владимира Зеленского. Такие результаты показал опрос от Киевского международного института социологии

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