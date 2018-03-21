Майбутні вибори вже "смердять", а це тільки початок.

Я боюсь виборів, які "грядуть", бо мова буде йти не просто про зміну чи збереження чинної влади з гарантіями для бізнесу та недоторканості певних осіб, як було раніше. А тому прогнозую, що майбутні вибори будуть самими "кривавими". Будуть кинуті всі ресурси, політтехнології, мільярди (без перебільшення) гривень, тонни чорого піару, гречки, адмінресурс і т.д. А простий українець, а що простий українець, ось він:

В Україні щороку виявляють більше 150 тисяч хворих на рак. Сьогодні в Україні проживає майже 800 тис. осіб, уражених онкологічними хворобами. За прогнозом, до 2020 року загальна кількість онкохворих значно перевищить 1 млн (дані Національного канцер реєстру). Від серцево-судинних захворювань помирає близько 400 000 громадян на рік. СНІД, гепатит С, цукровий діабет, туберкульоз + ДТП, війна...

Україна стабільно, з року в рік, займає від 3 до 5 місця в світі (!) по смертності(((

А ще від 1 до 3 млн українців виїхало за кордон, Світовий банк називає число – 7 млн.

Ці цифри - відголос нашої економіки, екології, якості контролю за виробниками, питною водою, соцзабезпечення, медициною …

Та, на жаль, теми на кшталт "НадяпідірвикуполВРУ" (не треба, він сам скоро гепне, як тільки побачить новий склад ВРУ) або "взялинахабарі-судвідпустив" (боже мій, кого ви здивувати хочете, та всі беруть і дають, і тільки невдах не випускають) цікавить ЗМІ і самих українців, більше, ніж те, що ми вимираємо, швидко і безнадійно. Маємо трохи "хліба", зате вдосталь дешевих "видовищ і шоу"... і навіть помираючи обговрюємо дупуНаді, цицькиЮлі... такі ми, політичноактивні українці...