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4 сентября • обновлено в 10:58
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Махал руками и смеялся: Богдана засекли на пародии Порошенко в Раде

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Глава Офиса президента Андрей Богдан странно себя вел во время выступления пятого президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с трибуны Верховной Рады.

Непонятную активность Богдана зафиксировали на видео (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На записи видно, как Богдан неоднократно поднимал вверх руки и смеялся. Недалеко от него сидел глава государства Владимир Зеленский, который улыбался и закрывал лицо руками.

Махал руками и смеялся: Богдана засекли на пародии Порошенко в Раде
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Махал руками и смеялся: Богдана засекли на пародии Порошенко в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский раскритиковал Богдана за то, что День Независимости Украины он отпраздновал на свадьбе друга в Сен-Тропе.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну и чего не посмеяться? Когда петя, сказал, - ну наконец он принял отмену не прикосновенности депутатов. Раньше барыга не мог принять.
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