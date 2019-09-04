Махал руками и смеялся: Богдана засекли на пародии Порошенко в Раде

Глава Офиса президента Андрей Богдан странно себя вел во время выступления пятого президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с трибуны Верховной Рады.

Непонятную активность Богдана зафиксировали на видео (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На записи видно, как Богдан неоднократно поднимал вверх руки и смеялся. Недалеко от него сидел глава государства Владимир Зеленский, который улыбался и закрывал лицо руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский раскритиковал Богдана за то, что День Независимости Украины он отпраздновал на свадьбе друга в Сен-Тропе.

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