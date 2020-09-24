Магера: в 'красных' регионах COVID-19 не отменят выборы, с температурой можно голосовать

Местные выборы в Украине состоятся, даже если населенный пункт попадет в красную зону по количеству зараженных коронавирусом. Они могут быть отменены только в случае, если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение.

Повышенная температура тела не является основанием для лишения избирателя его прав. Даже больной человек может прийти на участок и проголосовать. Однако, государство должно обеспечить защиту членов избиркомов. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

– Кто должен заботиться о безопасности выборов во время пандемии? Кто будет проводить дезинфекцию каждые 4 часа, кто закупит маски для членов избирательных комиссий, чтобы они меняли их каждые 2 часа?

– Очевидно, что это все должно происходить за счет средств государственного бюджета Украины. Я имею в виду, в первую очередь, членов избирательных комиссий. Потому что избиратели должны приходить со своими масками. То же самое должно касаться и наблюдателей на избирательных участках.

Но, по-моему, для этого недостаточно какого-то одного решения Кабинета министров или Министерства здравоохранения. Для этого должны выделяться конкретные средства.

Если в рекомендациях Минздрава, например, будет сказано, что члены участковых избирательных комиссий, которые будут ходить по домам с переносными ящиками, должны быть в защитных костюмах, в частности, когда речь идет о конкретных больных коронавирусом, в таком случае непосредственно Минздрав должен позаботиться и о финансовых расходах на те же костюмы и так далее.

Все необходимые меры, все необходимые действия, которые нужно принимать, безусловно, должны финансироваться из бюджета. И надо понять, где эти средства.

– Юридически еще не поздно все это организовывать? Ведь ЦИК уже обратилась в парламент по поводу четкого механизма. К сожалению, в Верховной Раде еще не успели его рассмотреть. Вы говорите о правительстве. То есть непосредственно Кабмин должен выделить средства по запросу парламента?

– Эти средства должны выделяться или непосредственно из закона "О государственном бюджете Украины", то есть путем внесения изменений в этот закон, либо путем принятия решения Кабинетом министров из других источников, например, из резервного фонда правительства. Если в этом есть необходимость, они должны его задействовать и использовать.

Действительно, существуют предложения ЦИК в парламент, я знаю о них. Есть даже законопроект, который они просят принять. В целом законопроект хороший, но, к сожалению, там также предлагается вносить изменения в действующий Избирательный кодекс. Не знаю, насколько это удачная идея. Возможно, надо было развести вопрос об особенностях голосования в условиях пандемии коронавируса и о внесении изменений в Избирательный кодекс по другим вопросам, не связанным с коронавирусом.

Я боюсь, что в такой ситуации часть парламента может захотеть проголосовать за дополнительные мероприятия, связанные с противодействием коронавирусу, а с другой стороны, не захотеть вносить изменения в Избирательный кодекс. Потому что процесс уже идет.

– Следующий вопрос – тот, на который многие депутаты и юристы сейчас не могут дать ответ. Представим: город, населенный пункт или целый район попадает в красную зону 25 октября. Можно ли там проводить выборы? И кто скажет – да или нет?

– Если мы берем исключительно правовую плоскость, то, во-первых, красной линии как таковой в законах Украины не существует. Это внутреннее решение Министерства здравоохранения, различных комиссий и санитарно-больничных служб.

Этот фактор является в определенной степени субъективным, поскольку они сами устанавливают какие-то критерии, сами их и меняют, причем, неоднократно.

Во-вторых, голосование не может происходить только в двух случаях: в условиях действия военного или чрезвычайного положения. Третьего варианта Конституция Украины не предусматривает. Более того, ограничение конституционных прав и свобод граждан допускается только в порядке, предусмотренном самой Конституцией, а даже не на уровне закона.

– Следовательно, даже если Министерство здравоохранения скажет: половина Украины в красной зоне – выборы в тех районах все равно состоятся?

– Выборы все равно состоятся, но вместе с тем Министерство здравоохранения совместно с Кабмином должно позаботиться о том, чтобы были приняты профилактические меры в отношении тех лиц, которые будут участвовать в голосовании. В первую очередь, меня интересуют члены избирательных комиссий. Должны быть созданы условия для их безопасной работы.

– Государство должно их тестировать на коронавирус, например, за неделю до выборов?

– Это будет зависеть от решений Кабмина или Министерства здравоохранения. Потому что понятно, что Избирательный кодекс этого не предусматривает и не может предусматривать. Но даже если они предусмотрят необходимость этого тестирования, мы прекрасно понимаем: сегодня тест может быть отрицательным, завтра положительным.

И второй момент – за счет чьих средств будет происходить это тестирование? За счет средств членов избирательных комиссий? Это неправильно. Почему люди должны тратить на это средства. Должны быть государственные расходы на эти цели.

– Еще один ключевой вопрос об ограничениях. Появилась информация, что избирателей, у которых температура будет превышать 37,3 градуса, не будут пускать на избирательные участки. На чьей стороне будет закон? Удастся ли человеку с повышенной температурой проголосовать в тот же день?

– Однозначно это будет нарушение закона – не пустить такого избирателя в помещение участковой избирательной комиссии. Если избиратель имеет право голоса, если он включен в списки избирателей на том участке, он, безусловно, имеет право проголосовать.

Если избиратель включен в выписку из списка избирателей, то есть имеет возможность голосовать по месту пребывания, проще говоря, дома, то к такому избирателю должны прийти с малой переносной избирательной урной, чтобы он проголосовал дома.

Но здесь я хочу подчеркнуть, что не позднее пятницы, 18 часов, такое заявление от имени избирателя надо подать в участковую избирательную комиссию – что он заболел, что он дома, что он нуждается в больничном режиме и что есть определенная медицинская справка, подтверждающая это обстоятельство.

– Если человек приходит на участок с повышенной температурой и его туда не пускают, что делать?

– Подавать жалобу в эту участковую избирательную комиссию о нарушении его избирательных прав. Эта жалоба должна рассматриваться после окончания голосования.

Понятно, что нарушенное право этого избирателя в таком виде будет трудно восстановить. Однако, у избирателя остается возможность обратиться или в суд, или в территориальную избирательную комиссию.

– Если большое количество людей не сможет проголосовать, может ли это быть причиной фальсификаций?

– Гипотетически может быть. Но это будет зависеть от того, насколько члены избирательной комиссии из разных политических сил могут обеспечить соблюдение законности при подсчете.