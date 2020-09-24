Магера: в "красных" регионах COVID-19 не отменят выборы, с температурой можно голосовать

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Политика
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  • «Красной линии как таковой в законах Украины не существует»

  • «Выборы все равно состоятся, но вместе с тем Минздрав должен позаботиться о профилактических мерах»

  • «Если избирателя не допустили к голосованию из-за повышенной температуры, он должен подавать жалобу»

Магера: в 'красных' регионах COVID-19 не отменят выборы, с температурой можно голосовать

Местные выборы в Украине состоятся, даже если населенный пункт попадет в красную зону по количеству зараженных коронавирусом. Они могут быть отменены только в случае, если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение.

Повышенная температура тела не является основанием для лишения избирателя его прав. Даже больной человек может прийти на участок и проголосовать. Однако, государство должно обеспечить защиту членов избиркомов. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

Кто должен заботиться о безопасности выборов во время пандемии? Кто будет проводить дезинфекцию каждые 4 часа, кто закупит маски для членов избирательных комиссий, чтобы они меняли их каждые 2 часа?

– Очевидно, что это все должно происходить за счет средств государственного бюджета Украины. Я имею в виду, в первую очередь, членов избирательных комиссий. Потому что избиратели должны приходить со своими масками. То же самое должно касаться и наблюдателей на избирательных участках.

Но, по-моему, для этого недостаточно какого-то одного решения Кабинета министров или Министерства здравоохранения. Для этого должны выделяться конкретные средства.

Если в рекомендациях Минздрава, например, будет сказано, что члены участковых избирательных комиссий, которые будут ходить по домам с переносными ящиками, должны быть в защитных костюмах, в частности, когда речь идет о конкретных больных коронавирусом, в таком случае непосредственно Минздрав должен позаботиться и о финансовых расходах на те же костюмы и так далее.

Все необходимые меры, все необходимые действия, которые нужно принимать, безусловно, должны финансироваться из бюджета. И надо понять, где эти средства.

Юридически еще не поздно все это организовывать? Ведь ЦИК уже обратилась в парламент по поводу четкого механизма. К сожалению, в Верховной Раде еще не успели его рассмотреть. Вы говорите о правительстве. То есть непосредственно Кабмин должен выделить средства по запросу парламента?

– Эти средства должны выделяться или непосредственно из закона "О государственном бюджете Украины", то есть путем внесения изменений в этот закон, либо путем принятия решения Кабинетом министров из других источников, например, из резервного фонда правительства. Если в этом есть необходимость, они должны его задействовать и использовать.

Действительно, существуют предложения ЦИК в парламент, я знаю о них. Есть даже законопроект, который они просят принять. В целом законопроект хороший, но, к сожалению, там также предлагается вносить изменения в действующий Избирательный кодекс. Не знаю, насколько это удачная идея. Возможно, надо было развести вопрос об особенностях голосования в условиях пандемии коронавируса и о внесении изменений в Избирательный кодекс по другим вопросам, не связанным с коронавирусом.

Я боюсь, что в такой ситуации часть парламента может захотеть проголосовать за дополнительные мероприятия, связанные с противодействием коронавирусу, а с другой стороны, не захотеть вносить изменения в Избирательный кодекс. Потому что процесс уже идет.

"Правительство должно позаботиться о том, чтобы были приняты профилактические меры"

Следующий вопрос – тот, на который многие депутаты и юристы сейчас не могут дать ответ. Представим: город, населенный пункт или целый район попадает в красную зону 25 октября. Можно ли там проводить выборы? И кто скажет – да или нет?

– Если мы берем исключительно правовую плоскость, то, во-первых, красной линии как таковой в законах Украины не существует. Это внутреннее решение Министерства здравоохранения, различных комиссий и санитарно-больничных служб.

Этот фактор является в определенной степени субъективным, поскольку они сами устанавливают какие-то критерии, сами их и меняют, причем, неоднократно.

Во-вторых, голосование не может происходить только в двух случаях: в условиях действия военного или чрезвычайного положения. Третьего варианта Конституция Украины не предусматривает. Более того, ограничение конституционных прав и свобод граждан допускается только в порядке, предусмотренном самой Конституцией, а даже не на уровне закона.

Следовательно, даже если Министерство здравоохранения скажет: половина Украины в красной зоне – выборы в тех районах все равно состоятся?

– Выборы все равно состоятся, но вместе с тем Министерство здравоохранения совместно с Кабмином должно позаботиться о том, чтобы были приняты профилактические меры в отношении тех лиц, которые будут участвовать в голосовании. В первую очередь, меня интересуют члены избирательных комиссий. Должны быть созданы условия для их безопасной работы.

Государство должно их тестировать на коронавирус, например, за неделю до выборов?

– Это будет зависеть от решений Кабмина или Министерства здравоохранения. Потому что понятно, что Избирательный кодекс этого не предусматривает и не может предусматривать. Но даже если они предусмотрят необходимость этого тестирования, мы прекрасно понимаем: сегодня тест может быть отрицательным, завтра положительным.

И второй момент – за счет чьих средств будет происходить это тестирование? За счет средств членов избирательных комиссий? Это неправильно. Почему люди должны тратить на это средства. Должны быть государственные расходы на эти цели.

Еще один ключевой вопрос об ограничениях. Появилась информация, что избирателей, у которых температура будет превышать 37,3 градуса, не будут пускать на избирательные участки. На чьей стороне будет закон? Удастся ли человеку с повышенной температурой проголосовать в тот же день?

– Однозначно это будет нарушение закона – не пустить такого избирателя в помещение участковой избирательной комиссии. Если избиратель имеет право голоса, если он включен в списки избирателей на том участке, он, безусловно, имеет право проголосовать.

Если избиратель включен в выписку из списка избирателей, то есть имеет возможность голосовать по месту пребывания, проще говоря, дома, то к такому избирателю должны прийти с малой переносной избирательной урной, чтобы он проголосовал дома.

Но здесь я хочу подчеркнуть, что не позднее пятницы, 18 часов, такое заявление от имени избирателя надо подать в участковую избирательную комиссию – что он заболел, что он дома, что он нуждается в больничном режиме и что есть определенная медицинская справка, подтверждающая это обстоятельство.

"С повышенной температурой можно голосовать".

Если человек приходит на участок с повышенной температурой и его туда не пускают, что делать?

– Подавать жалобу в эту участковую избирательную комиссию о нарушении его избирательных прав. Эта жалоба должна рассматриваться после окончания голосования.

Понятно, что нарушенное право этого избирателя в таком виде будет трудно восстановить. Однако, у избирателя остается возможность обратиться или в суд, или в территориальную избирательную комиссию.

Если большое количество людей не сможет проголосовать, может ли это быть причиной фальсификаций?

– Гипотетически может быть. Но это будет зависеть от того, насколько члены избирательной комиссии из разных политических сил могут обеспечить соблюдение законности при подсчете.

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