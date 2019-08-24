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"Магазины пустые, люди опухшие": Кравчук рассказал о Крыме без Украины

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Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что оккупированный Крым не имеет перспектив развития в составе России, поэтому его жители рано или поздно захотят назад в Украину.

В интервью ObozTV Кравчук рассказал, как впервые съездил в Крым в 1953 году, будучи студентом. По его словам, до вхождения в состав Украины полуостров находился в глубоком упадке.

"Я родился в Ривненской области, там кроме маленькой речки не было ничего… Мы решили посмотреть море... Я такой бедности в своей жизни не видел. Я родился в бедном доме – глиняная хата, "удобство" за домом, никаких душей, ванн, радио, электричества. То, что я увидел в Крыму, ничем не отличалось, а местами было и хуже", – поведал он.

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"Магазины пустые, а люди опухшие и плачут. Их заедали москиты. Они плакали и говорили – мы не знаем, что делать в Крыму. Мы из Тамбовской, Орловской и других областей, там у нас картошка, а тут виноград, что это и как он выращивается?" – рассказал первый президент Украины.

По его словам, Крым, безусловно, расцвел при Украине.

"Крым – это затратная территория. Если сделать там военную базу, не думаю, что там будет роскошная жизнь у людей. Я думаю, что наступит время, когда они увидят бесперспективность жизни в Крыму под патронатом России, увидят, что Украина выйдет на линию цивилизованной жизни, и мы не будем ее называть одной из самых бедных. Увидят, что Украина хочет жить с Крымом. Что тут вода, Днепр, орошение", – отметил бывший глава государства.

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"Я думаю, что такое время настанет, как настало тогда. Когда эти люди плакали в 1954 году, в Крым приехал Хрущев. Они его встретили и плакали – Никита Сергеевич, забери нас отсюда. Он сел в поезд и поехал в Киев. Не знал, что им ответить. Зашел в ЦК, тогда был первым секретарем Кириченко, и сказал ему – я предлагаю вам забрать Крым. Это ответ на вопрос, что кто-то "продал" Украине Крым. Нас изнасиловали тогда, чтобы мы взяли Крым", – подчеркнул Кравчук.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук дал президенту Владимиру Зеленскому два совета по прекращению войны на Донбассе.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Аннексия Крыма
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кравчук не глупый парень и в этой статье он лишь успокаивает нациков от агрессии против Крыма! Сейчас главное сохранить то,что осталось от Украины! Все здравомыслящие понимают, что агрессия против русских приведёт к потере государственности, как это было и будет всегда и везде!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"По его словам, Крым, безусловно, расцвел при Украине." Крым расцвел при СССР, никакой Украины на политической карте до 1991 года не было, а как он "расцвел" после развала Союза(то есть, при Украине) вам расскажет любой крымчанин
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украина хочет жить с Крымом". Только вот Крым не хочет жить с Украиной.
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