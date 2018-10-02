''Мафия победила!'' Ляшко раскритиковал Раду за провал важного законопроекта

Парламент отправил в комитет на доработку законопроект Радикальной партии № 6671, который предусматривает введение бесплатного присоединения всех предприятий к электросетям. С трибуны Верховной Рады нардеп Олег Ляшко назвал это событие победой мафии, ведь миллионы людей и дальше будут вынуждены платить взятки за подключение к водоснабжению или энергосетей.

"Наша команда подготовила законопроект, который предлагал разрушить монополию олигархов в естественных секторах экономики: энергетика, газ, вода и другие отрасли. Каждый человек, который пытается начать собственное дело в Украине, от маленького киоска до крупного завода, не может начать дело, пока не раздаст всем службам взятки. Ничего еще не заработали, а взятки надо раздать. Я даже на собственном примере это знаю. Моя жена подключала газ к дому. Не представлялась, что моя жена. Ушла, а ей сказали: "заплатите или через полгода мы вам подключим". После того, как она заплатила 5000 гривен, подключили через две недели. Затем она рассказала эту историю. Такое происходит с каждым человеком: не заплатил взятку - не подключите, а значит не дадут возможности работать. Мы предложили законопроект, который разрушает эту власть мафии и уничтожает монополию олигархов на сети. Сегодня, к сожалению, в этом парламенте мафия победила и законопроект провалили", - возмутился лидер Радикальной партии.

Народный депутат отметил, что депутаты не поддержали законопроект РПЛ по указанию олигархов.

"Политические силы, которые финансируют олигархи, сегодня рьяно защищали их интересы. И завалили этот закон, который дает возможности развивать украинскую экономику, поддерживать национального производителя, создавать рабочие места для Украинской. К сожалению, патриотические люди, которые осознают, что сила Украины в развитии экономики, в новых рабочих местах, в увеличении достатка каждой украинской семьи, в сессионном зале оказались в меньшинстве. Но мы не опустим руки, продолжим борьбу и добьемся принятия не только этого закона, но и всех других законов, которые разрушат монополии олигархов", - пообещал Ляшко.