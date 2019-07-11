Люстрация по-новому: в команде Зеленского рассказали о планах

Массовая люстрация в Украине чиновников времен президентства Петра Порошенко якобы затронет также и команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Такое обещание дал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Это произошло во время обсуждения отставки министра иностранных дел Павел Климкин и назначения на эту должность Вадима Пристайко, передает "УП".

"Сегодня президент Зеленский заявил, что все чиновники с 2014 по 2019 годы должны быть люстрированы. Господин Пристайко был эффективным заместителем министра иностранных дел до 2017 года. Следовательно, по логике президента, его кандидат господин Пристайко должен быть люстрований. У меня вопрос: а что у президента с логически-следственной связью?" – спросил нардеп Владимир Арьев.

Руслан Стефанчук "День"

На что Стефанчук ответил: "Когда парламент его рассмотрит, поддержит и тогда только можно говорить, будет ли он в правовом поле, или нет".

"Но я глубоко убежден, что в случае поддержки, у нас будет абсолютное выполнение всех норм положений действующего законодательства", – добавил представитель президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

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