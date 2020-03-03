Люстрация отменяется? Арахамия раскрыл судьбу уволенных чиновников

Конституционный суд Украины должен поставить финальную точку в вопросе законности люстрации, которую Европейский суд по правам человека признал недействительной.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если это неконституционно, значит утратит силу закон о люстрации. Но закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию – отлучить от политического управления представителей старых элит – выполнил. Де-факто они отлучены. Есть ли вероятность возврата части старой элиты? Конечно, всегда есть, но эта вероятность уже значительно ниже, чем несколько лет назад", – пояснил он.

Давид Арахамия

Арахамия пояснил, что суть решения ЕСПЧ в том, что люстрация должна быть индивидуальная, а не коллективная, что не требует отмены всего закона, а требует изменений в него.

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности. Очень несправедливо, когда человек всего один месяц проработал на управленческой должности, попал под люстрацию и на всю жизнь потерял возможность работать в государственных органах. И таких примеров много", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о законе "Об очистке власти" 16 января 2020 года.

Напомним, что постановление Европейского суда по правам человека о том, что увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, окончательно вступило в силу.

Так, ЕСПЧ решил не рассматривать в своей Верхней палате апелляционное обжалование украинской стороной постановления от 17 октября 2019 года, утверждающего, что люстрация нарушает Конвенцию о защите прав человека.

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