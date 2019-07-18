"Люстраторко не выросло": Ярош жестко обратился к Зеленскому

Внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош мощно обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил свое недовольство началом его каденции, а также людьми, которые окружают главу государства.

Жесткий пост парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook и буквально взорвал им сеть – текст собрал почти 2 тысячи лайков, более 600 репостов и множество одобрительных комментариев.

"Смотрю на поездки президента по областям и "шляк трафляє", как говорят на украинской Галичине. Так позорно себя вести и так унижать государство – это надо уметь... Хотя, наверно, хочет же что-то хорошее сделать Владимир. Особенно поражают его подгавкиватели, то есть советники. Какие-то "полупокерные" д*билы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и президент, кстати). Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Безобразно... Имею большое желание заменить слова матом, но делать этого не буду, потому что с 16 лет работал на Днепровском металлургическом комбинате слесарем-ремонтником, а затем получил филологическое образование", – негодует Ярош.

Он призвал Зеленского обращать внимание на собственное поведение, а также на поступки его подчиненных. Ведь должность президента Украины – это не сцена, а ответственность. Пока же, подчеркивает нардеп, приходится наблюдать какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти.

"Что-то не знаете, не понимаете – спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда вы и ваше окружение обслуживали "культурные" интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Греции и в других местах. Советую: не набирайте мажорно-прислужницкое быдло в свой офис, не перебирайте на себя функции, которые не свойственны президенту Украину, не играйте роль "отца нации" – у вас эта роль не выходит, вы очень сильно фальшивите", – пишет Ярош.

Дмитрий Ярош Людмила Логвинова

"Сделайте ставку не на "клоунов" (при всем уважении к профессии), а на настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому что "люстраторко" у вас не выросло. Если этого не сделаете, господин президент, будет беда. Хотя она пройдет, потому что украинцы – непобедимая многотысячелетняя нация. А значит, все будет хорошо и все будет Украина! Имею право так писать, потому что кресло в Верховной Раде не протирал, ничего не воровал, защищал свою Родину. Честь имею!" – эмоционально добавил командующий УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Ярош выразил мнение, что если новый президент Владимир Зеленский предаст Украину, то может потерять не только должность, но и жизнь.

Также он сказал, что студия "95 квартал" и Владимир Зеленский как один из ее руководителей несут определенную ответственность за оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией. Ведь они годами высмеивали и унижали украинцев в своих выступлениях.

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