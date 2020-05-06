Люди так хочуть собі супермена, що готові ліпити його з будь чого, навіть з мера Черкас

"Красавчік, молодець, герой, умив Зеленського". Я тиждень читаю ці оди від нібито адекватних людей, в бік Бондаренка.

Перш ніж реагувати на якісь ситуативні вчинки людини, поцікавтесь його діяльністю, кого він підтримував, що робив і т.д.

Не завжди "ворог мого ворга - мій друг".

Мер - це не політична фігура, це завгосп, він повинен займатись ремонтом і розбудовою міста, яке йому не на двго довірили, а не грати з себе регіонального князька, надсилати відосікі президенту( як би ми до нього не ставились) і влаштовувати "парад регіональних суверенітетів". Ми цей парад вже в чьотирнадцятому році бачили.

Вчора в "Свободі слова" цей супермен сказав, що він говорить "від імені мерів міст, і від імені людей на кухні", а потім втік зі студії, щоб не відповідати на питання.

Було у мене сподівання, що епідемія популізму, мине разом з епідемією коронавірусу, але це не точно).