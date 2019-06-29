Люди "смотрящего" по таможням и кандидаты от Коломойского: кто идет в Раду по мажоритарке на Западной Украине

В следующем месяце, 21 июля, в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы. До 30 июня ЦИК должна обнародовать окончательные списки кандидатов-мажоритарщиков.

Расследование издания "Страна" проливает свет на вопрос, кто идет по мажоритарным округам в шести областях Западной Украины, на которых зарегистрировались более полутысячи кандидатов, между кем будет основная борьба и кого выдвигает новая власть.

Волынь. Люди Палицы vs группа Еремеева

Базовой областью в западном регионе для команды Владимира Зеленского считается Волынь, где во втором туре он получил больше 63% голосов избирателей (для сравнения соседняя Львовская область стала единственной в Украине, где уверенно победил Петр Порошенко, за него тут проголосовали больше 62%).

Высокий результат Зе на Волыни связывают с влиянием давнего соратника Игоря Коломойского по бизнесу - экс-главы Одесской обладминистрации в 2014-2015 годах, а нынче председателем Волынского областного совета Игорем Палицей.

Палица возглавлял ряд компаний днепропетровского бизнесмена - "Укрнафта", "Нефтехимик Прикарпатье", был связан с горнолыжным "Буковель". Состояние 47-летнего уроженца Луцка Forbes в 2016 году оценил в 43 млн долларов и поставил его на 82 место в списке самых богатых украинцев.

Палица рулит Волынью в пользу Зе и на парламентских выборах. С ним конкурируют люди из бизнес-группы "Континиум" покойного нардепа, владевшего крупнейшей сетью АЗС, влиятельного волынянина Игоря Еремеева, который трагически погиб четыре года назад.

На Волыни своих людей в пользу Зе расставляет Игорь Палица - давний соратник Коломойского, экс-губернатор Одесской области, а нынче - председатель Волынского облсовета Страна

19 округ - Владимир-Волынский

В этом округе идет близкий к Палице нардеп от "Народного фронта", 37-летний Игорь Гузь, который победил тут в 2014 году.

От команды Зе выставили 31-летнего предпринимателя Назара Мисковца, который знаком с Гузем по партийной линии. Мисковец возглавлял местное молодежное крыло "Народного фронта" и работает в Волынском фонде местного развития, вокруг которого в прошлом году разогрелся скандал - руководителя судили за присвоение 10 миллионов гривен.

То есть, скорее всего, округ "сольют" Гузю.

Конкуренцию им составит местный бизнесмен - председатель фермерского хозяйства и директор деревообрабатывающего предприятия, 44-летний Николай Юнак.

Полностью список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

20 округ - Горохив

Основная битва разразится между человеком Палицы - 40-летним депутатом Волынского областного совета и председателем Волынской ячейки партии Коломойского УКРОП, Вячеславом Рублевым, и соратником Еремеева, 48-летним предпринимателем, основателем агропромышленной группы "Пан Курчак" Сергеем Мартиняком.

Баллотируется также 47-летняя Елена Твердохлеб, хозяйка швейного цеха и глава села Княгининок Волынской области. Твердохлеб участвовала в реалити-шоу "Громада на миллион" на телеканале Коломойского "1+1".

Полностью список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

21 округ - Ковель

Тут также сразятся люди покойного Еремеева и Палицы.

Это - Степан Ивахив, 51-летний уроженец Львовщины, который был близким другом Еремеева, совладельцем его бизнес-империи "Континиум" и автозаправок WOG. В Советской армии в 1986-1988 годах служил в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Против Ивахива идет Андрей Лев - главный редактор газеты "Аверс-пресс", которую считают подконтрольной Палице. Также он как доброволец АТО получал от фонда Палицы беспилотники для армии. Его выдвигает партия Зеленского "Слуга народа".

Лев по линии КВН (был директором Луцкой Лиги) дружен с Валерием Стернийчуком - штабистом Зе по Волыни на президентских выборах и главой местной студенческой Лиги Смеха.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

22 округ - Луцк

В этом округе - без конкуренции, ведь по нему баллотируется сам Игорь Палица. От Зе-команды выставили технического кандидата - малоизвестного врача-флеболога Центра хирургии глаза Сергея Писачука.

Кроме него по округу зарегистрировался еще предприниматель Вячеслав Панасюк.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

23 округ - Маневичи

Бывший округ Игоря Еремеева теперь - под Палицей. На довыборах 2016 года по нему избралась 54-летний филолог Ирина Констанкевич, руководитель фонда Палицы "Новый Луцк", которую он двигает и сейчас.

С Констанкевич соревнуется человек группы Еремеева и кандидат от "Европейской солидарности" - 30-летний медийщик Юрий Сковорода, директор информационного агентства "Волыньпост", которое связывают с нардепом Ивахивым.

Сковорода был его помощником и "засевал" от его имени округ (вручал подарки, открывал спортплощадки), а еще раньше работал в фонде Еремеева.

От "Слуги народа" идет никому не известный 32-летний начальник жилищно-строительного кооператива Максим Приймачук.

Его задача, по мнению местных наблюдателей, слить округ под Констанкевич.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Закарпатье. "Кремль" Балог

Закарпатская область - вотчина клана Балог.

На президентских выборах Зеленский здесь взял более 80%, в том числе за него голосовали местные этнические венгры, недовольные ущемлением прав при Порошенко и законом об образовании.

В регионе ходят упорные слухи, что братья Балоги договорились с Зе о том, что Закарпатье остается за ними в обмен на будущую лояльность.

Братья Виктор и Иван Балоги на заседании Верховной Рады Страна

68 округ - Ужгород

Здесь сразятся нардеп-самовыдвиженец Роберт Горват и Андрей Андриив, брат мэра Ужгорода Богдана Андриива, который идет в Раду под №10 в списке Оппозиционного блока. Его подозревали в растрате имущества на 6,5 млн грн во время реставрации памятника архитектуры Совиное гнездо.

Битва предстоит знатная, поскольку у Андриива появилось уже три "двойника" - Игорь Андриив, Иван Андриив и его полный тезка Андрей Андриив.

С кандидатом от "Слуги народа", 27-летним Александром Пекарем произошел казус. На одном из сайтов по поиску работы нашли его резюме трехмесячной давности с массой ошибок. Он хотел получить руководящую должность и зарплату в размере 20 тысяч гривен. Также он указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".

В документе допущено 20 ошибок. Так, в слове "национальный" после "ц" Пекарь написал "ы", а слово "политехнический" превратилось в "политтехнический". При этом Пекарь похвалился, что владеет 5 языками.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

69 округ - Мукачево

Этот округ с центром в Мукачево называют еще "мукачевский Кремль" Виктора Балоги. Интриги здесь не ожидается, поскольку Мукачево долгие годы ассоциируется с кланом Балог, а кандидаты-конкуренты здесь идут для "галочки".

В этот раз среди таких "галочек" - представители венгерской общины - Гейза Гулачи из "Партии венгров" и депутат облсовета Микловш Товт, а также 32-летний Эдгар Токара, родственник и.о. председателя Мукачевской райадминистрации Ильи Токара, которого выдвигает "Слуга народа".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

70 округ - Свалява

Здесь предстоит настоящая "игра престолов".

Этот округ - под видным закарпатским предпринимателем, нардепом Михаилом Ланьо, которому в регионе противостоит клан Балог.

Собственно, один из братьев, Иван Балога, идет по этому же округу. Война кланов вылилась в перестрелку 2015 года у комплекса "Антарес" Ланьо с участием "Правого сектора".

Поэтому кандидата от "Слуги народа" Михаил Лаба - человек Ивана Балоги и председатель села Невицкое - воспринимают как технического.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

71 округ - Хуст

Еще один Балога, Павел, победил тут на прошлых выборах, но теперь пойдет по соседнему - 73-му округу, вместо брата Ивана, который выдвигается, как мы писали выше, по 70 округу против Ланьо.

По 71 округу идет 36-летний Валерий Лунченко, который дважды избирался в Раду по списку "Батькивщины" и "Народного фронта".

Так что и здесь нет шансов у "Слуги народа" - 35-летнего предпринимателя Сергея Грабара.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

72 округ - Тячив

Здесь идет двоюродный брат Балог - Василий Петевка, бывший мэр их родного Мукачево. Местные не сомневаются в победе родственника хозяина Закарпатья.

Тем более учитывая, что против Петевки идут малоизвестные кандидаты. От "Слуги народа" - преподаватель машиностроительного техникума Вадим Носа, а от "Голоса" - хирург и эксперт Минздрава под началом Ульяны Супрун - Александр Данилюк.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

73 округ - Виноградов

Вместо сменившего округ Ивана Балоги, который победил здесь в прошлый раз, как мы уже писали, пойдет его брат Павел Балога.

С Балогой-младшим сразится депутат от Партии венгров Василий-Ласло Брензович.

Брензович - бывший соратник Балог, который был заместителем Ивана Балоги, когда тот возглавлял Закарпатский облсовет. В 2014 году оба стали нардепами.

Кстати, говорят, что Брензовича взяли в список БПП при содействии Балог.

Люди Балог также помогли Василию Брензовичу занять пост председателя Общества венгерской культуры Закарпатья, близкого к правящей в Венгрии партии "Фидес" и фактически отражающего настроения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Брензович в свою очередь организовывал встречи Виктора Балоги с Орбаном.

Но в прошлом году они повздорили, когда Брензович пожаловался в Венгрии на притеснение закарпатских венгров, а Балога ему написал в Facebook, что, мол, надо сначала выйти из президентской партии, через которую он прошел в парламент, а потом критиковать власть.

"Слуга народа" выставляет по этому округу частного предпринимателя Ивана Маргитича.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Ивано-Франковская область. Под контролем хозяина "Буковеля"

На Франковщине, от команды Зе заправляет руководитель горнолыжного курорта "Буковель" и соратник Коломойского - нардеп Александр Шевченко.

Чтобы удвоить шансы, Коломойский выставляет своих людей сразу несколькими колоннами, и на каждом округе у него будет по несколько кандидатов от разных партий и самовыдвиженцев.

От "Голоса" идут люди Гриценко и его соратника, бывшего львовского журналиста Дмитрия Добродомова, который сам выдвигается в Раду в первой пятерке списка "Гражданской позиции".

Директор "Буковеля" Александр Шевченко Страна

83 округ - Ивано-Франковск

Франковск - вотчина самого Александра Шевченко, где в прошлый раз он взял 40% голосов. У многих не возникает вопросов, кто выиграет в этот раз.

Выдвижение негласного "рулевого" от Зе на Франковщине было сопряжено со скандалом - в соцсети он пожаловался, что его облили в парке фекалиями и обвинил в атаке местного предпринимателя Ивана Мельника и Мирослава Кльяна, известного, как он утверждает, в определенных кругах по кличке "Лохматый".

Якобы те требовали, чтобы он не выдвигался, с целью расчистить округ под юриста Мельника Александра Богачева, которого они пытались выдвинуть от партии "Слуга народа".

Хотя на деле от "Слуги народа" по округу пошел некий Андрей Сторожук, который представлен как юрист и руководитель коммунального предприятия по строительству биатлонного комплекса, где тендер, кстати, выиграла фирма Шевченко. Это - многолетний помощник Шевченко в Раде, который, по задумке, в итоге "сольет" округ под босса.

Поговаривают, что "фекальное нападение" было инсценировано для пиара, ведь местные говорят, что со времен Майдана доверие к Шевченко упало. И даже его сотрудники на "Буковеле" жалуются на задержки зарплаты (с конца 2016 года курорт перешел в госсобственность, и владельцы, по мнению, работников, начали искусственно делать его убыточным).

Главным конкурентом Шевченко эксперты называют кандидата от "Европейской солидарности" - 36-летнего члена исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, преподавателя юрфака Прикарпатского нациуниверситета Алексея Петчелу.

Учитывая, что Порошенко получил во Франковске во втором туре президентских выборов более чем 50%, это дает козыри Петчеле.

По этому же округу от "Голос" баллотируются Галина Баранкевич, актриса Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра, и секретарь Ивано-Франковского горсовета Оксана Савчук.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

84 округ - Тисменица

Тут Шевченко двигает другого своего помощника, нотариуса Игоря Фриса, который официально идет от "Слуги народа".

Семья Фрис владеет ресторанным и гостиничным бизнесом на "Буковеле". После Майдана он защищал руководителя управления юстиции Василия Кавацюка, которому провели "мусорную люстрацию". Также присутствовал при обысках на "Буковеле" по обвинению в злоупотреблениях дорожно-строительной фирмы Шевченко.

От команды Коломойского идет еще один человек - депутат местного совета от УКРОПа Владимир Олийнык.

С людьми новой власти сразится человек Порошенко - 64-летний Михаил Довбенко, который на прошлых президентских выборах возглавлял его предвыборный штаб на Франковщине и стал нардепом от БПП. В советские времена Довбенко был известным на Прикарпатье коммунистическим деятелем - сначала главным комсомольцем, а затем одним из руководителей местного обкома компартии.

По округу идут также мэр Тысменицы Степан Сворак, Роман Вирастюк - легкоатлет и старший брат известного силача Василия Вирастюка, а также врач-нейрохирург отделения политравмы Киевской городской больницы № 17 Виталий Куйбида.

От "Голоса" выдвигают Владимира Гергелюка, помощника Добродомова и предпринимателя.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

85 округ - Калуш

В этом округе баллотируется Виктор Шевченко, младший брат директора "Буковеля".

Три года года назад Шевченко-младший избрался тут вместо ушедшего в министры энергетики Игоря Насалика.

Теперь Насалик, который трижды был мэром входящего в округ Калуша, жаждет реванша и зарегистрировался самовыдвиженцем. Вне политики Насалик известен как культурист-бодибилдер. В свое время дружил с Петром Дыминским, нефтяным магнатом из Львова и бывшим владельцем телеканала ЗИК, который уехал за границу после того, как насмерть сбил женщину. Жена министра Газель Насалик - гражданка России.

От "Слуги народа" идет номинальный конкурент Шевченко - заместитель председателя правления потребсоюза Ивано-Франковской области Эдуард Прощук.

"Голос" выдвигает человека Добродомова-Гриценко - преподавателя кафедра истории Прикарпатского нацуниверситета Романа Кобыльника.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

86 округ - Долина

Зе-команда выставила шефа Выготского лесхоза, оного из крупнейших в стране, депутата облсовета от УКРОПа Александра Матусевича. Так как местный УКРОП контролирует Александр Шевченко нет сомнений, кто стоит за этой фигурой.

От "Голоса" в Долине выдвигается юрист и активист Андрей Кузь, который борется против застройки озера во Франковске.

По этому же округу идут председатель местного райсовета Иван Данылив, депутат облсовета Остап Дзеса от "Европейской солидарности" и нардеп Анатолий Дырив, который уже избирался здесь дважды - от "Батькивщины" и "Народного фронта".

Дырив был фигурантом антикоррупционных расследований: не задекларировал свой бизнес в 2014 году, а в 2013 году потратил все свои доходы согласно декларации на покупку автомобилей.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

87 округ - Надвирна

В округе, где два последних созыва избирался Юрий Деревянко (вошедший в политсилу Михаила Саакашвили), оживилась борьба, после того, как действующий нардеп завил, что в этот раз не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Слуга народа" по этому округу двигает мэра Надворной Зиновия Андрийовича.

Партию "Голос" представляет Владимир Тищенко - известный бизнесмен, директор "Иванофранкивськбудтранс".

"Самопомощь" выставила тут самого молодого депутата Ивано-Франковского областного совета, 28-летнего преподавателя математики Прикарпатского нацуниверситета Святослава Никоровича.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

88 округ - Коломыя

Первым ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Василия Крутчака - скандального блогера родом из Коломыи и члена команды политтехнолога Владимира Петрова. Запомнился дракой во время пресс-конференции на промежуточных выборах черниговском округе № 205 и стычкой с казаком Гаврилюком в Раде.

По этому округу от "Слуги народа" идет еще один представитель клана Шевченко и полный тезка знаменитого украинского футболиста - экономист Андрей Шевченко, который профинансировал президентскую кампанию родственника на 1,6 миллионов гривен.

С Шевченко сразится 45-летний юрист-нардеп Андрей Иванчук. Это близкий друг Арсений Яценюка, с которым он учился в Черновицком университете (познакомились они еще в Коломые, где Яценюк год учился в школе, их родители дружили семьями).

Иванчука называют "кассиром" "Народного фронта", в свое время он был одним из парламентских лоббистов Коломойского, с которым он связан через компанию "Техинсервис" (производство и продажа биоэтаноловых добавок). В 2017 году российская нефтяная компания "Лукойл" продала этой фирме 50% предприятия "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области.

Два года назад в сети появился слив телефонного разговора Коломойского и Иванчука, в котором олигарх жестко осадил друга Яценюка за голосование по "Укрнефти": "Передай своему пид@су Кролику, пусть держит ж@пу завязанной".

Иванчука связывали со скандалами в "Укрспирте" и с захватом помещения элитного фитнес-клуба "Софийский", расположенного в Киеве напротив здания Министерства юстиции Украины. Контролирует дьюти-фри аэропорта "Борисполь".

В прошлый раз Иванчук двигал по этому округу Юрия Тимошенко, который на президентских выборах был техническим кандидатом Порошенко против Юли, а на залог ему якобы скинулись фермеры Одесской области. Сейчас Тимошенко снова баллотируется.

Выдвиженец от партии "Голос" Иван Вережак - 32-летний голова села Котиковка и один из активистов Украинской Галицкой Партии.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

89 округ - Коломыя

Этот округ, говорят местные эксперты, интересен Коломойскому с прицелом на строительство тут еще одного горнолыжного курорта.

Зе-команда выставила здесь Владимира Тимофийчука, представлявшего Зеленского в избирательной комиссии.

Еще один кандидат Коломойского - депутат областного совета от УКРОПа, владелец строительной компании Дмитрий Сиреджук, которого винят в том, что он снес старинный памятник-музей - усадьбу семьи Гриневич во Франковске и построил на ее месте многоэтажку.

Против людей олигарха идут бывший нардеп от БПП Юрий Соловей, которого сейчас двигает "УДАР" Виталия Кличко, а также Сергей Басараб - заместитель председателя Ивано-Франковского облсовета, выдвиженец "Европейской Солидарности". Басараб фигурировал в скандале со строительством оборонительных сооружений в зоне АТО.

Партия "Голос" выдвинула франковского ресторатора Виталия Качкана.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Львовщина. Националисты и феодалы-охотники

Во Львовской области, учитывая невысокую популярность Зеленского, у него нет влиятельных людей, которые бы продвигали его мажоритарщиков. Как нет и сильных кандидатов, кроме, пожалуй, футболиста Федецкого.

Львовщиной "заведует" националистическая тусовка, а также люди Порошенко, Вакарчука, львовского мэра Садового и местных феодалов вроде братьев-олигархов Дубневичей, которые много лет зарабатывали на железной дороге.

Кстати, когда Садовой пытался согласовать общих кандидатов с Вакарчуком, он заявил: "Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич - нет смысла!". Но Вакарчук пошел в отказ и не стал договариваться с Садовым.

"Голос" в итоге двигает активистов местной Украинской галицкой партии и людей Гриценко.

В этой же области в списке кандидатов засветились такие одиозные персонажи как ярые националистки Ирина Фарион и Лариса Ницой, а также Евгений Рыбчинский, сын известного поэта Юрия Рыбчинского, который "сбежал" сюда из киевского округа, где в прошлый шел от "Воли народа", и теперь баллотируется от "Батькивщины".

115 округ - спальный Сыховский район

Здесь основная борьба развернется между действующим депутатом-фронтовиком Михаилом Хмилем и уже подзабытым скандальным националистом Юрием Михальчишиным по прозвищу "Нахтигаль".

Михальчишин - самовыдвиженец, но его кандидатуру на партийном съезде поддержали националистические силы. Хотя со "Свободой", где он прославился как один из главных идеологов, у него были разногласия, после чего он ушел служить в аналитический отдел СБУ Львовской области.

В 2012 году, когда "Свобода" была на коне, Михальчишин прошел в Раду по другому округу, 118-му.

Среди самых известных цитат кандидата "свободовского" периода такая: "Наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донецьк, і викине ту синьо***у банду, яка сьогодні узурпувала владу, з України".

Его отец – известный гроссмейстер Андрей Михальчишин, а дедушка по материнской линии Григорий Матвийко был коммунистом, возглавлял в советские времена сельхозотдел Львовского обкома КПСС.

По округу идут потенциальные преемники Андрея Садового на посту мэра - его молодой зам и фаворит, 32-летний Андрей Москаленко, а также оппонент - бывший глава Львовского горсовета, экс-мэр пригородных Винник Владимир Квурт, близкий к Григорию Козловскому, депутату Львовского горсовета от БПП, владельцу Винниковской табачной фабрики и пятизвездочного "Гранд-отеля" во Львове.

"Слуга народа" выдвинула здесь никому неизвестную юристку, 35-летнюю Екатерину Шубку, которая родилась в Бурятии и изучала право во Львовском нацуниверситете. Она - заместитель председателя правления Львовского завода искусственных алмазов и алмазного инструмента и связана с компанией-застройщиком "Риэл".

От "Голоса" также идет новое лицо - Наталья Пипа, ровесница Шубки, член Галицкой партии и активистка организации "За лучший Сыхов", которая борется с незаконными застройками.

Впрочем, основная борьба, по прогнозам, развернется между бывалым нардепом Хмилем и новичком Москаленко, за которым стоит Садовой.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

116 округ - Зализнычный район

По округу идет руководитель Шубки из той же компании-застройщика и тоже от "Слуги народа" - 41-летний владелец строительной корпорации "Риэл", медик по образованию Ростислав Мельник.

Издание "Ровенская правда" утверждает, что он купил себе округ за $3 миллиона и перечисляет целый шлейф негативных историй, связанных с потенциальным нардепом. Например, еще в 2008 году Ростислав Мельник выкупил и развалил во Львове дом композитора Ярослава Ярославенко, который был объектом культурного наследия региона. Также СМИ утверждает, что у семьи Мельника общий бизнес с одним из известнейших львовских бизнесменов Петром Дыминским (бывшим владельцем телеканала ZIK). Отец Ростислава Мельника был помощником Дыминского в его бытность народным депутатом, а сам менял свои политические предпочтения от "Народного руха" до Партии регионов. Также Мельник опосредованно связан со Степаном Кубивом, первым вице-премьером и соратником Петра Порошенко.

С кандидатом от Зе будут конкурировать намного более раскрученные кандидаты. Среди них нардеп-фронтовик, медийщик Николай Княжицкий (в прошлом - руководитель ТВі), которого выдвинула "Европейская солидарность".

В округе также баллотируется человек Садового - нардеп от "Самопомощи" Ирина Подоляк (вместе с Княжицким была одним из авторов "мовного закона"), которая как-то оскандалилась в снятой фотографами в Раде смс-переписке со своей помощницей Анной Лиско. Они обсуждали событие, когда на концерте Потапа и Насти во львовском драмтеатре зрители выбежали на сцену, после чего провалились в оркестровую яму.

"Чудово. Значить, все прекрасно. Шкода, що ніхто не покалічився або не заги...", - написала Подоляк. После чего на нее обрушилась лавина критики, и Подоляк попыталась оправдаться.

"Это действительно мой текст. Это саркастическая фраза, вырванная из коммуникации с помощницей по ситуации во время концерта и об обращении к прокурору. Обращение вчера согласовала. Извиняюсь перед всеми, кто поверил в ложный контекст и был шокирован или удивлен", - написала она.

В Раду идут также депутат горсовета Валерий Веремчук, человек Гриценко-Добродомова, а от объединенных националистов выдвигается скандально известная "орлица", верная сподвижница Олега Тягнибока - Ирина Фарион. На выборах 2012 года она прошла в парламент по этому округу и сейчас хочет снова попытать счастье. Но с тех пор радикальные националисты потеряли популярность даже во Львове.

Среди эпатажных заявлений Фарион, которая обещала "бандеризацию Украины", есть высказывания о том, что "14% жителей страны, которые не знают украинского языка, должны сесть в тюрьму". А о трагических событиях в Одессе 2014 году она сказала: "Браво, Одесса. Пусть горят черти в аду".

Любопытно, что в юности Фарион была активной комсомолкой, а затем коммунисткой. "Свободовка" вначале не комментировала этого факты своей биографии, заявив журналистам, что "орлицы не исповедуются перед гиенами". Но впоследствии попыталась оправдаться, весьма неуклюже: "В 1988 году исключительно по мотивам научного карьерного роста я поступила в это дерьмо. Вышла в 1989 году после очень серьезных конфликтов на кафедре, которые основывались на том, что я организовала Общество украинского языка".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

117 округ - Франковский район

Еще одна видная "бандеровка", но из Киева, идет по соседнему округу - это самый центр Львова. Детскую писательницу Ларису Ницой, известную по мовным скандалам, выдвигает Народный Рух.

Ницой прославилась после спора с кассиром магазина, в которую она швырнула сдачей из-за того, что она говорила по-русски. Еще писательница называла детей украинцев из зоны АТО "сепарами", которые не имеют права находиться в детских лагерях на территории остальной Украины.

В прошлый раз здесь победила Оксана Юринец от БПП, которая сейчас идет как самовыдвиженка.

Сильным конкурентом для Юринец будет кандидат от "Голоса" - известный львовский швейный предприниматель Ярослав Рущишин, который шьет одежду для бренда Zara. Он входит в тусовку студентов, участвовавших в антикоммунистических протестах в 1990 году в Киеве, так называемой Революции на граните.

Баллотируются здесь многолетний нардеп от разных партий Тарас Стецькив.

"Слуга народа" и в этом львовском округе двигает никому неизвестного предпринимателя-аудитора Романа Фединяка.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

118 округ - Лычаковский район

Округ того самого феодала Богдана Дубневича, старшего из братьев-бизнесменов, против денег и влияния которого сразится 34-летний защитник львовского футбольного клуба "Карпаты", игрок национальной сборной Артем Федецкий, которого выставили от "Слуги народа" и которого эксперты называют самым удачным выбором команды Зе во Львове. Футболист, пожалуй, самый узнаваемый из остальных львовских кандидатов Зеленского. Но Дубневич юноше свой округ просто так не отдаст.

Кстати, кроме десятков квартир, домов и часов за 200 тысяч долларов, феодал "прославился" в соцсетях, похвалившись трофеями с охоты в разных уголках планеты - от ЮАР до Канады. Львовского магната сильно критиковали за кровожадные фото с убитыми зверушками - зеброй, медведем, зубром, рысью и другими жертвами сафари.

Дубневич-старший, один из "хозяев" Львовщины, с улыбкой хвалится в соцсетях убитыми на охоте зверями Страна

На фоне боя Дубневича и Федецкого призрачными выглядят шансы у кандидата от "Голоса", малоизвестной Галины Васильченко - начальника отдела инвестиций Львовского горсовета и главы львовской ячейки Галицкой партии.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

119 округ - Броды

Здесь предстоит борьба мэра Буска, кандидата от "Батькивщины" Ростислава Слепца и выдвиженца от "Слуги народа" Ореста Кавецкого, руководящего предприятием по производству молочных продуктов "Ламар групп".

Также по округу идут нардеп от "Народного фронта" Михаил Бондарь и от "Голоса" - президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова и волонтер Олег Шиба.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

120 округ - Городок

Это округ Ярослава Дубневича, у которого, как и у старшего брата Богдана, нет сильных конкурентов.

Главным соперником Дубневича будет глава Львовского областного совета Владимир Гирняк. "Голос" выставил тут воина-добровольца Тараса Елейко, а "Слуга народа" - консультанта по бухгалтерскому учету Лесю Голяк.

Во время празднования дня города в Мостиске, на округе, глава Львовской облрады Гирняк (слева) и Дубневич сделали вид, что не замечают друг друга Фото: Татьяны Рефцьо

На выборах 2012 года здесь с Дубневичем уже безрезультатно боролась журналистка Татьяна Чорновол, соратница Пашинского, которая после Майдана таки прошла в Раду с "Народным фронтом", а сейчас идет 27 номером в списке Порошенко.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

121 округ - Дрогобыч

Здесь основная борьба развернется между нардепом Богданом Маткивским, человеком Гриценко, и Романом Илыком - заместителем Ульяны Супрун.

От "Слуги народа" выставили одного из руководителей строительной компании "БудИнвест Ком" Ореста Саламаху.

А вот с "Голосом" на этом округе произошел скандал. 27 июня партия Вакарчука отозвала отсюда своего кандидата, владельца овечьей фермы Дмитрия Огнева.

В партии объяснили отзыв фермера тем, что Огнев "склонен ставить личный интерес выше результата командной роботы". Заявление пресс-службы Вакарчука появилось после расследования "Схем", что он является шурином Глеба Загория, владельца фармацевтической компании "Дарница".

По другой версии, Вакарчука заставили убрать Огнева в пользу Илыка люди Супрун. Якобы операцию против овцевода организовали 10-й номер "Голоса" Ольга Стефанишина, до недавнего времени заместитель Ульяны Супрун, и 5-й номер - Александра Устинова при помощи антикоррупционера Виталия Шабунина.

Стефанишин обвиняли в том, что она в интересах американской компании поставляет в Украину препараты для лечения гепатита С по цене за упаковку $700-1000, что в 20 раз дороже, чем аналоги других производителей.

До того как стать заместителем в МОЗ Стефанишина работала в благотворительном фонде "Пациенты Украины" вместе со СПИД-активистом Дмитрием Шерембеем.

В 2013-м году они стояли у истоков создания Центра противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным.

"Стефанишина, которую к Вакарчуку делегировали американцы, настояла, чтобы в список "Голоса" взяли не Шабунина, а его ассистентку Сашу Устинову, которая участвовала в лоббировании упрощенной регистрации иностранных лекарств и закупок через международные организации. В 2017 году Шерембей, Устинова и Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывании средств глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Их отмазал через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через "международников". Ни Перегинец, ни его жена Наталья Попович (руководит Украинским кризисный медиацентром) в список "Голоса" не попали, потому что места на всех не хватило, а по округу баллотироваться они не захотели - за границей жить приятнее. Но друзья-лоббисты позаботились, чтобы обеспечить округ для своего товарища по бизнесу Романа Илыка, который до предвыборной отставки с поста замминистра МОЗ тоже участвовал в закупках препаратов. Илык ринулся на один округ с овцеводом Огневым, поскольку оба родились и выросли в окрестностях Дрогобыча, а Илык ещё и открыл там первую частную стоматологическую клинику для заробитчан. Но шурин Загория не намерен сдаваться без боя. До Вакарчука пытаются разными путями донести информацию, что происходит в его партии, и в чем суть "фармацевтического конфликта", но он не желает слушать", - рассказал нам близкий к "Голосу" источник.

У Стефанишиной отрицают причастность к операции по выдавливанию конкурента с Дрогобычского округа. Также как и отметают все обвинения в лоббировании интересов американских фармацевтических компаний.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

122 округ - Яворов

Здесь баллотируется мэр Яворова, человек львовского мэра Садового - Павел Бакунец, с которым сразятся кандидат от "Голоса" - застройщик, директор ЧП "Комфортмистобуд" Виталий Андрейко и киевский поэт Евгений Рыбчинский, которого выдвигает "Батькивщина". Рыбчинский переметнулся во львовскую глубинку из киевского Голосеево, где победил на прошлых выборах.

От "Свободы" идет мэр приграничной Рава-Русской Николай Зинько, который конфликтовал со своей предшественницей Ириной Верещук. Ирина сейчас идет в парламент по списку "Слуги народа".

Зе-команда выставляет торговца стройматериалами Андрея Шумского.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

123 округ - Перемышляны

Во второй раз идет в этом округе человек Коломойского - бывший директор филиала "Укртранснафты", нардеп от УКРОПа Тарас Батенко, который и сейчас считается самым сильным кандидатом.

"Голос" выставил продюсера документальных фильмов и активиста Галицкой партии Тараса Чолия.

От "Слуги народа" выдвинули соцработника Наталью Квасецкую, которая была членом окружной избирательной комиссии.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

124 округ - Сокаль

Главная битва на этом округе состоится между министром экологии Остапом Семераком и экс-министром здравоохранения Олегом Мусием.

С этой парочкой, конечно, не потягаться ни кандидату от "Слуги народа" - бизнес-тренеру Юрию Камельчуку, ни одному из руководителей львовского Форума издателей Валентине Ведровской, которую выдвинул "Голос".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

125 округ - Старый Самбор

Здесь больше всего шансов на победу у нардепа от БПП, националиста Андрея Лопушанского. Это кум бывшего главы правления "Нефтегаза Украины" Алексея Ивченко.

Ивченко - тот самый деятель времен Ющенко, который полетел в Москву на переговоры с "Газпромом", показательно прихватив с собой переводчика с русский на украинский. А еще Ивченко прозвали "Лешей-Мерседесом" за то, что за госчет ему купили бронированный мерс за 200 тысяч долларов.

На прошлых выборах Лопушанский отбил округ у младшего брата Олега Тягнибока - Андрея.

С националистом соревнуются главврач Львовской обласной больницы Михаил Гичка, депутат облсовета Ярослав Качмарик, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас и директор департамента Минфина Юрий Мыськив.

От "Слуги народа" опять же выдвигают малоизвестного застройщика Николая Яворского.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

126 округ - Стрый

Здесь преимущество у нардепа от БПП Андрея Кота. Его отец - Богдан Кот - в свое время работал замдиректора "Львовтеплокоммунэнерго". Позже Кот-младший оказался на должности финансового директора "Галгазотерм", председателем правления которого в то время был его отец. Кот - большой землевладелец: его предприятие "Винал-Агро" арендует на Львовщине почти 6 тысяч гектаров чернозема. Значительная часть этих площадей принадлежит Институту сельского хозяйства Карпатского региона Национальной академии аграрных наук Украины. Директором этого института в 2006-2012 годах был тот самый Андрей Кот.

Конкуренцию Коту составит человек Гриценко - Олег Канивец, который победил на этом округе в 2012 году от "Батькивщины".

От "Слуги народа" идет опять же малоизвестный кандидат - доцент кафедры международных отношений университета Михаила Поплавского Владимир Наконечный.

"Голос" выдвигает депутата Жидачевского райсовета Владимира Гаврона, который перед президентскими выборами называл Зеленского "виртуальной фигурой, а его программу неоднозначной".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Тернопольщина. "Слуга" и "Голос"

В Тернопольской области на президентских выборах с небольшим отрывом победил Зеленский, взяв более 50% голосов. Сейчас симпатии местных разделились между "Голосом" и "Слугой народа".

Округ 163 - Тернополь

Здесь сразятся самовыдвиженец Тарас Пастух, нардеп из Украинской Народной Партии, который в Раде вступил в "Самопомощь" Садового, Степан Барна - экс-глава Тернопольской обладминистрации, которого выдвигает "Европейская солидарность", и кандидат от "Слуги народа" Андрей Богданец - директор Тернопольской птицефабрики.

Кандидат от "Голоса" - активист и организатор рок-фестиваля Максим Черкашин.

Лариса Римар, директор Тернопольского музыкального колледжа им. С.Крушельницкой и депутат Тернопольского областного совета, идет от "Гражданской позиции".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Округ 164 - Збараж

Нардепу-"свободовцу" Михаилу Головко составят конкуренцию общественная активистка Виолетта Салко, которую выдвигает "Голос", и Валерий Чеботарь - руководитель Тернопольской областной организации Всеукраинской Федерации по вольной борьбе, участник боев в Донецком аэропорту по прозвищу "Гатило", который идет от "Европейской солидарности".

"Слуга народа" выставила малоизвестного предпринимателя Игоря Васылива.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Округ 165 - Зборив

Действующий нардеп от БПП Тарас Юрик снова идет в этом же округе от "Европейской солидарности".

С ним сразятся Владимир Мысык - депутат Тернопольского облсовета от "Свободы", и Василий Мартюк - руководитель отдела в агрохолдинге "Мрия", которого выдвинул "Голос".

От "Слуги народа" идет Владимир Кисилевич, зам головы села Колодне.

От "Самопомощи" - Владимир Гач - главный государственный аудитор Управления Западного офиса Держаудитслужбы в Тернопольской области.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Округ 166 - Теребовля

Николай Люшняк, нардеп от БПП, снова идет в этом округе - самовыдвиженцем при поддержке "Европейской солидарности".

Ему противостоит частный предприниматель и националист Степaн Брaцюнь.

"Голос" выставил Олега Витвицкого, главу областной организации Украинской Галицкой партии, а "Слуга народа" - представителя аграрного бизнеса Игоря Сопеля.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Округ 167 - Чорткив

От "Слуги народа" здесь идет предприниматель Владимир Гевко. Его брат-юморист Виктор давно знаком с Зеленским по Лиге Смеха. На президентских выборах Виктор Гевко был доверенным лицом Зе по Тернопольщине, а в 2015 году, кстати, баллотировался в Тернопольский облсовет от партии Порошенко, но мандат не получил.

С Гевко сразится брат экс-губернатора Степана Барны - нардеп от БПП Олег Барна.

По округу также идут два местных мэра - Владимир Шматько, глава Черткова, и Алла Квач - городская голова Залещиков, которую двигает "Голос".

В этом округе баллотируется печально известный "свободовец" Олег Сиротюк, который оскандалился накануне Евровидения-2012 нелицеприятным высказыванием о корнях певицы Гайтаны: "Да, Гайтана хорошо поет, но она не представляет нашу культуру, поэтому мы в очередной раз проиграем. Получается так, что мы не хотим показать свое лицо. И Украину будут ассоциировать с другим континентом, где-то в Африке".

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Буковина. "Король таможен" и папа Гросу

В Черновицкой области, по данным из различных источников, от Зеленского негласно рулит местный предприниматель Илья Павлюк.

Через Павлюка якобы проходит координация и финансы, но его фамилия не упоминается на сайте Зе-команды.

Павлюк, говорят, очень авторитетный человек в приграничных областях. За глаза его называют "королем контрабанды" и "смотрящим западной таможни" - якобы без его ведома там даже мышь не проскочит и все грузы "решаются" через него.

У дочери Павлюка есть общий бизнес с помощником депутата от БПП Виктором Королем, а сам он при президентстве Януковича был помощником депутата Игоря Калетника, бывшего главного таможенника.

Официально у Павлюка есть четыре компании, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, управлением недвижимостью и грузовым транспортом. В 2011 году Павлюка похитили в Киеве, а за его освобождение семья заплатила 2 миллиона долларов.

По всем буковинским округам Павлюк расставил своих людей, среди которых есть даже водитель маршрутки.

Кстати, в списке "Слуги народа" под 102 номером идет заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, 27-летний Максим Павлюк - то ли его однофамилец, то ли родственник, с которым они родились в одном селе Горишни Шеривцы Черновицкой области.

201 округ - Черновцы

"Слуга народа" выдвигает учительницу начальных классов Елену Лис, мужа которой, предпринимателя Игоря Лиса, называют близким к Илье Павлюку.

С ней сразится многолетний мэр Черновцов, депутат от "Народного фронта", а ныне самовыдвиженец Николай Федорук.

"Европейская солидарность" двигает члена исполкома райсовета Наталью Фрунзе, а "Батькивщина" - руководителя департамента дорожного хозяйства Черновицкой областной государственной администрации Александра Пуршугу.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

202 округ - Сторожинец

Тут баллотируется тот самый водитель маршрутки, человек Павлюка - 30-летний Михаил Мангер. Впрочем, он идет самовыдвиженцем, а от "Слуги народа" выставили сотрудника Черновицкой обладминистрации, уроженца Беларуси и основателя спортивного фестиваля Максима Заремского.

Опять попытается взять округ нардеп от БПП Иван Рыбак, который побеждал на округе на прошлых выборах. Но в этот раз он идет самовыдвиженцем, а от "Европейской солидарности" выставляют предпринимателя Александра Купчанко.

"Батькивщина" выдвинула директора транспортного предприятия Андрея Маковея.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

203 округ - Новоселица

Этот округ считается "румынским" - практически граница с Румынией. Здесь по-румынски говорят больше, чем по-украински. Местные живут за счет заробитчанства, процветает контрабанда.

Павлюк тут двигает от "Слуги народа" Георгия Мазурашу - директора Черновицкого областного центра физического здоровья и спортивного корреспондента.

Здесь же идет Михаил Гросу, папа певицы Алины Гросу. Ее мама, Анна Гросу, кстати, в прошлый раз баллотировалась в Раду по 221 округу в Киеве.

По "румынскому" округу идет папа певицы Алины Гросу, местный миллионер Михаил Гросу Страна

Михаил Гросу - бизнесмен, состояние которого эксперты оценивают в 38 млн долларов. Его семейству в Черновцах принадлежит бензиновый и ресторанный бизнес.

Кстати, официально своей должностью Гросу скромно указывает - шеф-редактор газеты "Либертатя Кувинтулуй", с румынского это переводится как "Свобода слова". Издание финансируется румынскими организациями.

Гросу называли близким к Михаилу Папиеву, нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь", который при Януковиче возглавлял Черновицкую область.

Еще один самовыдвиженец - нардеп Иван Попеску, этнический румын.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

204 округ - Хотин

Фаворитом округа считается близкий соратник Арсения Яценюка и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, который идет самовыдвиженцем.

Конкуренцию ему составят адвокат Валерий Божик от "Слуги народа" и Николай Довгань - помощник нардепа Папиева.

Полный список кандидатов на округе можно посмотреть здесь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся