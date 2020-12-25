Люди слабые и без выдержки, а деньги большие, – Зеленский о борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нашей стране нужно продолжать бороться с коррупцией. По его словам, он не является коррупционером.

Также глава государства сообщил, что даже британские и американские разведки знают, что "верхушка" нашей страны взяток не берет. Об этом он рассказал в интервью для издания "Фокус".

"Успеем ли мы пройти весь этот путь борьбы с коррупцией? Не знаю, но хочу. Сложно, потому что большие деньги. И так получилось, что у многих людей нет выдержки. Какими бы они не были, что бы они не обещали, на чем они бы не клялись, в целом люди слабые (к деньгам)", – сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский РБК

Президент Украины уверен, что как только он "отцифрует" государство, то все увидят, что в среднем звене коррупции нет.

Зеленский добавил, что к концу его каденции он и его команда сделают многое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать заместителя главы его Офиса Олега Татарова коррупционером.