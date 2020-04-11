Экс-вратарь "Динамо" о Зеленском: люди повели себя из-за желания изменений, но их не получили

Политика 10:05, 11.04.2020 Обновлено: 10:52, 11.04.2020

Бывший голкипер "Динамо" Рустам Худжамов высказался о политической ситуации в Украине.

Отвечая на вопрос в прямом эфире Tribuna.com в Instagram, пошел бы ли он в партию "Слуга народа", если бы его позвали, футболист ответил отрицательно, считая мазохизмом пребывание в одной фракции с Александром Дубинским.

Покинувший недавно ФК Мариуполь вратарь признался, что на президентских выборах 2019 года голосовал за Петра Порошенко. Игрок аргументирует свой выбор изменениями, которые начались в стране.

По мнению голкипера, пятый президент последовательно старался наказать РФ, и за эти годы игрок гордился тем, что украинец. Объясняя, почему люди проголосовали за Владимира Зеленского, он отметил, что им дали надежду на изменения.

"В сериале [Слуга народа] показано то, что хотели бы люди, чтобы сделали в Верховной раде, когда он зашел с автоматами, стрелял по ним. Люди надеялись, что будет так, что он всех разгонит, поставит новые лица. Но никто же не знает, что это за новые лица. Люди повелись, потому что хотели изменений, но они их не получили", — резюмировал Худжамов.

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