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4 ноября • обновлено в 01:49
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"Люди не понимают": Трамп высказался об отношениях с Украиной

1.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" отношения с Украиной.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами возле Белого дома, передает Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, как я могу ладить с другими странами", - сказал он.

Трамп добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Трэш
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ему уже никто не верит.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Сирию пан Трамп-прохерил...если прохерит и Украину- грош ему цена в мировой политике...где великая "свердержава"...?!!! рашка-уже не в счёт...)))
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