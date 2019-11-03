"Люди не понимают": Трамп высказался об отношениях с Украиной

Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" отношения с Украиной.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами возле Белого дома, передает Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, как я могу ладить с другими странами", - сказал он.

Трамп добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Зеленский и Трамп Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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