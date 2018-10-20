"Люди на это не пойдут!" Цимбалюк раскусил план Путина по Донбассу

Украинский журналист Роман Цимбалюк поймал президента России Владимира Путина на хитрости по урегулированию конфликта на Донбассе.

Накануне лидер Кремля заявил, что украинские власти не выполняют минские соглашения, назвав шаги к решению проблемы на востоке Украины "изменой родине".

"Владимир Владимирович, вы как-то странно читаете минские соглашения. Почему-то Донбасс под руководством России должен иметь право вето на любое решение в Киеве, но при этом не предполагается восстановления контроля над этой украинской территорией", - отметил украинец на своем Youtube-канале.

Цимбалюк подчеркнул, что на это не пойдет ни президент Украины Петр Порошенко, ни следующий президент.

"Не факт, что даже люди, которые оперируют пророссийской лексикой, на это согласятся", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".