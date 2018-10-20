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"Люди на это не пойдут!" Цимбалюк раскусил план Путина по Донбассу

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Украинский журналист Роман Цимбалюк поймал президента России Владимира Путина на хитрости по урегулированию конфликта на Донбассе.

Накануне лидер Кремля заявил, что украинские власти не выполняют минские соглашения, назвав шаги к решению проблемы на востоке Украины "изменой родине".

"Владимир Владимирович, вы как-то странно читаете минские соглашения. Почему-то Донбасс под руководством России должен иметь право вето на любое решение в Киеве, но при этом не предполагается восстановления контроля над этой украинской территорией", - отметил украинец на своем Youtube-канале.

Цимбалюк подчеркнул, что на это не пойдет ни президент Украины Петр Порошенко, ни следующий президент.

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"Не факт, что даже люди, которые оперируют пророссийской лексикой, на это согласятся", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
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К К
К К
палата №6 заждалась .
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Просянов Сергей
Просянов Сергей
причем здесь российская лексика , ху..ло оно на любом языке ху..ло !
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
То шо путлер лайно,немає сумнівів.Але,це лайно,головного мозку «скрєпи», ще і вкладують у мізки кацапів. Але те там мізки? Самі скрєпи! ))) 1+1=? Саме тут,велика кількість ціх скрепів і швендяють!
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