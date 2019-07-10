"Люди метр нагадили?!" Зеленского довели до истерики под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком из-за загрязнения озер фекалиями.

Инцидент случился во время встречи с чиновниками в Борисполе. Зеленский зачитал цитату из прессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Есть такие вопросы. Написано: почему в прошлом году потрачено 17 миллионов гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр... не хочу читать, что здесь они написали", – сказал Зеленский и поинтересовался, будет ли проводиться чистка озер.

Затем он уточнил, что в прессе речь шла о метре фекалий.

"Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности..." – сказал Федорчук в оправдание.

Владимир Зеленский Скриншот

Он добавил, что в Борисполе создается очень много зон для отдыха.

"Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь? Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили… Это кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у наших людей проблема в том, что они очень много едят. А у вас обратная ситуация – они очень много..." – засмеялся Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунко.

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