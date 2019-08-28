Люди из "Квартал 95" и безработные: стало известно, кого "Слуга народа" готова провести в Раду

В Верховную Раду 9-го созыва могут зайти новые народные депутаты от партии "Слуга народа", которые заменят своих коллег в парламенте.

Это произойдет, если часть избранных нардепов перейдет работать в Кабинет министров или госучреждения. Движение "Честно" проанализировал, кто же может зайти в Раду по спискам президентской пратии.

На данный момент в ВР по партийному списку прошло 124 депутата и 130 мажоритарщиков. Уже известно, что от мандата отказался Андрей Лысюк. Его заменит 129-й номер в списке "СН" Елена Хоменко (1975 г.р.), которая раньше занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", а также работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях.

130-ое место занимает Анатолий Остапенко (1968 г.р.), который работает директором юридической фирмы – ООО "Альфаюрконсалтинг".

№131 Татьяна Цыба – експерт с медиакоммуникаций и медиаконсалтингу. В 2015 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии УКРОП в 69-м округе (Оболонский район Киева) как беспартийный. Цыба является пресс-секретарем партии "Слуга народа".

Под №132 в списке "СН" значится юрист Иван Калаур (1968 г.р.), заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета.

Также нардепом может стать №133 Юлия Гришина (1978 г.р.) – управляющая партнерша юридической бизнес-школы "CTRL.School", профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

"Слуга народа" "Чесно"

№134 Ольга Руденко (1979 г.р.), которая работала менеджеру по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".

№135 директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко (1961 г.р.) также может пройти в Раду.

Под №136 идет Сергей Мандзий, который в 2006 году прошел в Хмельницкий горсовет по списку "Народного блока Литвина", а в 2010 году – как мажоритарщик от "Народной партии".

№137 в списке партии – Александр Санченко (1988 г.р.), директор по правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

"Слуга народа" Delo.ua

№138 – Денис Маслов (1983 г.р.), бывший судья, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК".

Под №139 в списке партии числится беспартийный и безработный Антон Швачко (1992 г.р.), который получил в Сумском национальном аграрном университете диплом магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

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