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18 февраля • обновлено в 15:07
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"Людей с автоматами не будет": в СНБО рассказали, как будут контролировать границу в ОРДЛО

4.3т
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Совместное патрулирование границы с Россией представителями свободной Украины и ОРДЛО не подразумевает участие в этом вооруженных террористов.

Об этом заявил во время брифинга по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Скриншот видео

"Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях общин, проживающих на данной территории. Это не вооруженные люди. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их (террористов. – Ред.) стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины, наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

  • Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что Путин и Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР".

  • Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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фил филька
фил филька
ага а чуваки которых вы тер рор истами называете просто отдадут вам оружие?)) эй тер рор ист а ну давай ствол! да-да дяденька канеш на бери. можешь убить даже теперь меня ведь я дэ бил тебе оружие отдал))
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4
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это оно про границу по Збручу или по Днепру????
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3
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Emа Ol
Emа Ol
З виду ніби серйозний мужик з усієї ЗЕгопкомпанії, а ось сказав дурницю і на душі стало ще сумніше.
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