"Людей с автоматами не будет": в СНБО рассказали, как будут контролировать границу в ОРДЛО

Совместное патрулирование границы с Россией представителями свободной Украины и ОРДЛО не подразумевает участие в этом вооруженных террористов.

Об этом заявил во время брифинга по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алексей Данилов Скриншот видео

"Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях общин, проживающих на данной территории. Это не вооруженные люди. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их (террористов. – Ред.) стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины, наш контроль совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что Путин и Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР".

Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

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