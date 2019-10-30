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30 октября • обновлено в 16:07
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Заказывал секс-услуги: "слугу народа" подловили еще за одним пикантным занятием в Раде

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Скандальный народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, которого ранее подловили за заказом секс-услуг, отличился очередной выходкой в сессионном зале Верховной Рады.

Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder. Момент удалось поймать на камеру корреспонденту "Букв" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, на ролике видно, как нардеп зашел в приложение на смартфоне и начал рассматривать "предложенных" ему девушек.

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Богдан Яременко рассматривает девушек в приложении для знакомств Tinder

Богдан Яременко рассматривает девушек в приложении для знакомств Tinder

Скриншот

Отметим, что в Tinder пользователю нужно указать возрастной диапазон и территорию проживания потенциальной "второй половинки" — тогда программа предложит подходящие анкеты. Если юзеру какая-то из них понравилась — он ставит "лайк", а если нет — пролистывает дальше.

Так, посмотрев предложенных ему девушек, Яременко выключил гаджет и спрятал его в карман пиджака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от СН Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

  • После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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Темы
Скандалы с депутатами Верховной Рады Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну чего вы, он должен знать народ, которому "служит". А кто еще может дать такие "глубокие знания"?
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Вот чему их в Трускавце учили...
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