Заказывал секс-услуги: "слугу народа" подловили еще за одним пикантным занятием в Раде

Скандальный народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко, которого ранее подловили за заказом секс-услуг, отличился очередной выходкой в сессионном зале Верховной Рады.

Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder. Момент удалось поймать на камеру корреспонденту "Букв" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, на ролике видно, как нардеп зашел в приложение на смартфоне и начал рассматривать "предложенных" ему девушек.

Богдан Яременко рассматривает девушек в приложении для знакомств Tinder Скриншот

Отметим, что в Tinder пользователю нужно указать возрастной диапазон и территорию проживания потенциальной "второй половинки" — тогда программа предложит подходящие анкеты. Если юзеру какая-то из них понравилась — он ставит "лайк", а если нет — пролистывает дальше.

Так, посмотрев предложенных ему девушек, Яременко выключил гаджет и спрятал его в карман пиджака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от СН Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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