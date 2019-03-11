"Люблю выпить, в космос не собираюсь": Добкин странно оправдался за фитнес-модель в Раде

Народный депутат Украины из фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин оправдался за рассматривание фото с фитнес-моделью во время заседания в Раде тем, что ему надо было срочно выбрать спортивный тренажер в его киевскую квартиру.

При этом нардеп в интервью "Vestі" утверждает, что не зациклен на спорте, а может себе позволить и расслабиться.

"Я готовлюсь не к весне, а к тому, что мне просто нужно заниматься спортом тогда, когда у меня нет времени. Дома у меня нет проблем, а в Киеве я жил в квартире, где после ремонта предусмотрел место для тренажера. Я искал компактный тренажер, потому что квартира — это не дом. В итоге я купил орбитрек, он мне больше подходит, так как более функциональный. Хотя велосипед вот уже два года считаю одним из лучших своих времяпровождений. Когда есть свободное время и я хочу потренироваться, то с удовольствием сажусь на велосипед и кручу педали по прекрасным велодорожкам в городе Харькове", - рассказал он, так и не объяснив, почему занимался этим в рабочее время.

Михаил Добкин Vestі

На вопрос о том, почему "спортсмен" тогда постит видео, как готовить плов, Добкин ответил:

"Смотрите, я не готовлюсь на олимпиаду, не собираюсь лететь в космос. Я всем занимаюсь по чуть-чуть. Иногда люблю вкусно поесть, иногда люблю выпить в компании с друзьями. Я вот к вам приехал после тренировки и вчера был на тренировке. Но это ведь не значит, что в эти дни я не буду кушать?!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины Виктора Януковича.

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