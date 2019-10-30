"Любители подсматривать": Яременко объяснил секс-переписку в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг, которую сняли в Раде, находилась в его телефоне.

При этом Яременко сообщил, что переписка была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку", – сообщил Яременко.

Яременко объяснил секс-переписку в Раде ФБ Богдана Яременко

По словам нардепа, журналист повелся на провокацию.

"Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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