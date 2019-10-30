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30 октября • обновлено в 13:04
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"Любители подсматривать": Яременко объяснил секс-переписку в Раде

4.7т Читать материал на украинском

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг, которую сняли в Раде, находилась в его телефоне.

При этом Яременко сообщил, что переписка была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку", – сообщил Яременко.

Яременко объяснил секс-переписку в Раде

Яременко объяснил секс-переписку в Раде

ФБ Богдана Яременко

По словам нардепа, журналист повелся на провокацию.

"Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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не дождетесь
не дождетесь
Если бы он сказал, что заказывал услуги, можно было бы хоть за смелость уважать.. А так.. не мужик-а половая попрошайка...
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