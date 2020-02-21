Комик Василий Гуменюк, выступавший на проекте "Лига смеха", стал главой Ярмолинецкой РГА Хмельницкой области. Больше всего актер запомнился шутками о размере женской груди.
Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 20 февраля опубликован на сайте главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Указ президента Украины
"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – сказано в документе.
Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.
Гуменюк запомнился шутками о размере женской груди
Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.
Гуменюк запомился шутками о размере женской груди
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам страны. Эти люди будут вести подготовку к местным выборам.
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