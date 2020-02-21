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21 февраля • обновлено в 20:53
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Любитель женской груди: Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" главой РГА в Хмельницкой области. Фото и видео

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Комик Василий Гуменюк, выступавший на проекте "Лига смеха", стал главой Ярмолинецкой РГА Хмельницкой области. Больше всего актер запомнился шутками о размере женской груди.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 20 февраля опубликован на сайте главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Указ президента Украины

Указ президента Украины

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – сказано в документе.

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Гуменюк запомнился шутками о размере женской груди

Гуменюк запомнился шутками о размере женской груди

Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

Гуменюк запомился шутками о размере женской груди

Гуменюк запомился шутками о размере женской груди

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам страны. Эти люди будут вести подготовку к местным выборам.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Юг Руси
Юг Руси
Вот что я сказал не так? Почему Отсос не пропустил коммент? http://prntscr.com/r5tt5m )))
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