Комик Василий Гуменюк, выступавший на проекте "Лига смеха", стал главой Ярмолинецкой РГА Хмельницкой области. Больше всего актер запомнился шутками о размере женской груди.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 20 февраля опубликован на сайте главы государства (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Указ президента Украины

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – сказано в документе.

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Гуменюк запомнился шутками о размере женской груди

Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

Гуменюк запомился шутками о размере женской груди

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил "смотрящих" по всем регионам страны. Эти люди будут вести подготовку к местным выборам.

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