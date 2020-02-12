"Любит покурить и отдохнуть": стало известно, как Богдана засасывала рутина в ОП

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уставал от графика работы, поскольку привык к другому образу жизни.

Об этом "Буквам" на условиях анонимности рассказал один из народных депутатов, который дружит с Богданом. Он отметил, что тот любит отдохнуть, покурить кальян, а постоянная рутина его утомляла.

"Он не привык к такому графику жизни. Он любит отдохнуть, покурить кальян, а тут постоянная рутина, и он ее исполнял, но она его утомляла", – отметил нардеп.

По словам представителя окружения президента, к Богдану "накопилось много вопросов, где он не справился с поставленными задачами, включая работу Кабмина".

Но на защиту Богдана встал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он считает, что бывший глава ОП "выполнил все задачи, которые ему ставил президент и который он ставил сам для себя, и решил уйти".

Нардеп добавил, что Богдан был больше творческим человеком, который напоминал чем-то Бориса Ложкина, главу администрации экс-президента Петра Порошенко. А вот новый руководитель ОП Андрей Ермак более системный, он похож на Игоря Райнина.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты рассказали, что Андрей Богдан на посту главы ОП в общении с парламентариями не подбирал слов и даже материл их.

Напомним, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На место главы ОП назначен Андрей Ермак, который до этого занимал пост помощника президента.

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