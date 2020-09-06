Ляшко заявил о возвращении в парламент из-за того, что "Украину доводят до ручки"

Украинский политик и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что возвращается в политику, потому что "нынешняя власть не может справиться с управлением страны, доводя ее до ручки".

Соответствующее видео он распространил на своей странице в Facebook. По словам Ляшко, через такие действия Украина находится в большой опасности и стоит на пороге потери государственности.

"Я возвращаюсь, потому что у меня болит сердце за то, что происходит в стране. Власть продает землю, людей лишают будущего. В результате этих действий наша страна не только доведена до ручки, она фактически на пороге потери государственности", – отметил он.

По словам политика, кроме этого, государству до сих пор угрожает российский реванш с помощью ее колонны в парламенте, а другой стороны ситуацию осложняет непрофессиональная власть, которая доводит страну в пропасть.

"За этот год, что я не в парламенте, я много времени провел со своей семьей, но не могу спокойно смотреть на то, что как украинцев избавляют надежды. Я не буду молчать и спокойно наблюдать за этим. Поэтому вместе с командой возвращаюсь в парламент, чтобы бороться против продажи земли, против сдачи национальных интересов, за восстановление села, промышленности, языка и государственности", – заверил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал идею власти повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. гривен.

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