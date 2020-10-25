Ляшко заявил, что выиграл довыборы в Верховную Раду. Видео

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что прошел в Верховную Раду Украины по результатам голосования 25 октября.

На своей странице в Facebook политик поблагодарил "всех и каждого", кто за него голосовал. Отметим, довыборы в парламент прошли на 208 округе в Черниговской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Это наша общая победа. Я вернулся", – заявил Ляшко в видеообращении, ссылаясь на данные экзитпола.

Подчеркнем: официальных результатов выборов на этом округе еще нет.

Бывший нардеп вновь боролся за место в Раде, потому что предыдущий мажоритарщик от этого округа Валерий Давыденко умер.

Вместе с Ляшко за место в парламенте боролись еще 17 кандидатов. Среди них – жена погибшего нардепа Людмила Давыденко, кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько и др.

По данным ЦИК, участие в довыборах в парламент по 208 округу приняли 50,03% избирателей (на 20:00 25 октября).

В состав округа входят: Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский, часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.

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