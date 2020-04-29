"Карантин, так карантин!" Ляшко "замуровал" двери ресторана Тищенко

Ляшко "замуровал" двери ресторана Тищенко: появилось видео
Экс-нардеп Олег Ляшко от "Радикальной партии" показательно "замуровал" двери ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.
Видео с акцией протеста бывший парламентарий поделился на своей странице в Facebook, отметив, что карантин должен быть одинаковым для всех, включая политиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как он с группой мужчин закрывает вход в заведение строительными блоками, а затем залдувает щели между ними монтажной пеной. Также на импровизированной "стене" появилась надпись: "Карантин, так карантин!"
"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и не могут свою семью прокормить, а эти жируют, потому что держат всех украинцев за лохов. Они думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что нет у людей денег, а они себе рестораны гламурные, дорогие открывают и жируют. Поэтому карантин, так карантин. Для всех", – подчеркнул Ляшко.
Однако позже бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза уличил Ляшко в том, что ролик с "замурованным" входом в "Велюр" постановочный. По его словам, на самом деле лидер РПЛ и его соратники заблокировали не основной вход в ресторан, а выход на летнюю террасу.
Тем временем полиция взялась за расследование инцидента с перформансом Ляшко возле ресторана Тищенко. Как сообщается на сайте НПУ, сведения о происшествии внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет предоставлена правовая квалификация тому, что произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на некоторые блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.