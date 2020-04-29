"Карантин, так карантин!" Ляшко "замуровал" двери ресторана Тищенко

Экс-нардеп Олег Ляшко от "Радикальной партии" показательно "замуровал" двери ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Видео с акцией протеста бывший парламентарий поделился на своей странице в Facebook, отметив, что карантин должен быть одинаковым для всех, включая политиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко Скриншот видео

На кадрах видно, как он с группой мужчин закрывает вход в заведение строительными блоками, а затем залдувает щели между ними монтажной пеной. Также на импровизированной "стене" появилась надпись: "Карантин, так карантин!"

"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и не могут свою семью прокормить, а эти жируют, потому что держат всех украинцев за лохов. Они думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что нет у людей денег, а они себе рестораны гламурные, дорогие открывают и жируют. Поэтому карантин, так карантин. Для всех", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко Скриншот видео

Однако позже бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза уличил Ляшко в том, что ролик с "замурованным" входом в "Велюр" постановочный. По его словам, на самом деле лидер РПЛ и его соратники заблокировали не основной вход в ресторан, а выход на летнюю террасу.

Вход в "Велюр" на самом деле не заблокирован Скриншот видео

Тем временем полиция взялась за расследование инцидента с перформансом Ляшко возле ресторана Тищенко. Как сообщается на сайте НПУ, сведения о происшествии внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет предоставлена правовая квалификация тому, что произошло.

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