Экс-нардеп Олег Ляшко от "Радикальной партии" показательно "замуровал" дверь ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Видео с акцией протеста бывший парламентарий поделился на своей странице в Facebook, отметив, что карантин должен быть одинаковым для всех, включая политиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко Скриншот видео

На кадрах видно, как он с группой мужчин загораживает вход в заведение строительными блоками, а затем заливает щели между ними монтажной пеной. Также на импровизированной "стене" появилась надпись "Карантин, так карантин!".

"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и не могут свою семью прокормить, а эти жируют, потому что держат всех украинцев за лохов. Они думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что нет у людей денег, а они себе рестораны гламурные дорогие открывают и жируют. Поэтому карантин, так карантин. Для всех", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко Скриншот видео

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