Экс-нардеп Олег Ляшко от "Радикальной партии" показательно "замуровал" дверь ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.
Видео с акцией протеста бывший парламентарий поделился на своей странице в Facebook, отметив, что карантин должен быть одинаковым для всех, включая политиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко
Скриншот видео
На кадрах видно, как он с группой мужчин загораживает вход в заведение строительными блоками, а затем заливает щели между ними монтажной пеной. Также на импровизированной "стене" появилась надпись "Карантин, так карантин!".
"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и не могут свою семью прокормить, а эти жируют, потому что держат всех украинцев за лохов. Они думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что нет у людей денег, а они себе рестораны гламурные дорогие открывают и жируют. Поэтому карантин, так карантин. Для всех", – подчеркнул Ляшко.
Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
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