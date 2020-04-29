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29 апреля • обновлено в 11:48
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Ляшко "замуровал" дверь ресторана Тищенко: появилось видео

2.5т
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Экс-нардеп Олег Ляшко от "Радикальной партии" показательно "замуровал" дверь ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Видео с акцией протеста бывший парламентарий поделился на своей странице в Facebook, отметив, что карантин должен быть одинаковым для всех, включая политиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко

Скриншот видео

На кадрах видно, как он с группой мужчин загораживает вход в заведение строительными блоками, а затем заливает щели между ними монтажной пеной. Также на импровизированной "стене" появилась надпись "Карантин, так карантин!".

"Фермеры не могут продать за 3 копейки огурцы и не могут свою семью прокормить, а эти жируют, потому что держат всех украинцев за лохов. Они думают, что им можно. Все должны сидеть на карантине, голодать, потому что нет у людей денег, а они себе рестораны гламурные дорогие открывают и жируют. Поэтому карантин, так карантин. Для всех", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко

Ляшко "замуровал" ресторан Тищенко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Олег Ляшко Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Тег
Ресторан "Велюр"
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