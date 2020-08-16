Ляшко высказался о переносе выборов из-за COVID-19

Местные выборы в Украине могут перенести с октября на более поздние сроки, если ситуация с эпидемией COVID-19 резко ухудшится.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что Минздрав ориентируется на Польшу, которая недавно из-за коронавируса переносила президентские выборы.

"И если мы будем отмечать превышение… 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – заявил Ляшко.

При этом он отметил, что сейчас рано говорить о переносе выборов. Ситуация может проясниться уже в начале октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.