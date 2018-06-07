Ляшко: увеличивать нужно зарплаты, а не тарифы

Украине нужно увеличивать добычу своего газа, чтобы не поднимать на него цену, и чтобы украинцы могли за него платить.

Об этом в Верховной Раде заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Политик убежден, что нужно увеличивать зарплаты, а не тарифы.

"Каждый раз, когда я встречаюсь с людьми, самая большая проблема - высокие тарифы и цены на продукты и лекарства. Люди с ужасом ждут информации о повышении цены на газ до 11 000 гривен. Как жить украинцам в условиях, когда МВФ предъявляет требование повысить цену на газ и одновременно говорит, что нельзя поднимать зарплаты и пенсии? Сходите к миллионам украинских пенсионеров, которые всю жизнь честно отработали и получают 1500-2000 гривен пенсии и расскажите, что они должны платить 11 000 гривен за тысячу кубометров газа. Как при таких условиях ставить вопрос о повышение цен на газ и тарифов?" - возмутился Ляшко.

Он также отметил, что украинцы будут готовы платить европейскую цену на газ только тогда, когда будут иметь европейские доходы.

"Мы требуем от власти прекратить эту антиукраинскую политику и делать все для того, чтобы не поднимать цену на газ, а увеличивать добычу собственного газа. Себестоимость украинского газа 1500-2000 гривен. Нам говорят - платите европейскую цену на газ. Дайте украинцам европейские зарплаты и пенсии и каждый с удовольствием заплатит европейскую цену на газ. А когда пенсии и зарплаты украинские, а цены на газ, продукты питания и лекарства - европейские, никто не сведет концы с концами", - подытожил парламентарий.