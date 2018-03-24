Ляшко решил созвать подписантов Будапештского меморандума в Киеве

Глава Радикальной партии Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением провести в Киеве международную конференцию по вопросу восстановления мира при участии подписантов Будапештского меморандума.

Речь идет о бывших президентах США Билле Клинтоне и Украины Леониде Кучме, а также о бывшем премьер-министре Великобритании Джоне Мейджоре. Об этом сообщает пресс-служба Радикальной партии.

В своем обращении Олег Ляшко напомнил, что 5 декабря 1994 Украина вместе с США, Великобританией и Россией подписала в Будапеште "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" в обмен на международные гарантии ее безопасности и территориальной целостности.

"Вместе с тем, вооруженная агрессия России против Украины, незаконная аннексия Крыма и оккупация части территории Донбасса стали грубым нарушением обязательств России в рамках Будапештского меморандума... Поэтому агрессия России против Украины фактически подрывает весь глобальный режим нераспространения ядерного оружия ", - отметил политик в обращении.

Также отмечается, если международная сообщество не будет требовать строгого соблюдения Будапештского меморандума и привлечения России к международно-правовой ответственности, то "это полностью дискредитирует идею гарантий безопасности как эффективного способа предотвращения распространения ядерного оружия в мире".

Как сообщал "Обозреватель", глава МИД РФ Сергей Лавров цинично обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.